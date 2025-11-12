Видео
Україна
Видео

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 19:37
обновлено: 17:10
Маникюр в стиле 90-х снова очень популярен — интересные идеи
Неоновые ногти. Фото: freepik

Есть десятилетия, к которым мода возвращается с особым трепетом. И 90-е — именно такие. Это было время, когда блеск, свобода и самовыражение царили без правил. Когда на улицах появлялись девушки в джинсовых тотал-луках, с темными губами, блеском на веках и яркими ногтями. И да, спустя тридцать лет эта эстетика снова на пике популярности.

Об этом пишет издание Glamour.

Читайте также:

Маникюр 90-х был не просто элементом образа — это был способ заявить о себе. Под влиянием поп-див, гранжа и супермоделей с обложек он стал смелым, даже немного дерзким. Длинные наращенные ногти, кислотные цвета, блеск и рисунки в виде звездочек или смайлов — это было настоящее искусство протеста.

Сегодня мы не копируем тот стиль буквально, а делаем его более современным. Формулы стали более четкими, оттенки — более сдержанными, а детали утонченными.

Современные дизайны маникюра в стиле 90-х

Неоновые ногти

Неон вернулся, чтобы снова добавить драйва. Если хочется энергии, экспериментируйте с салатовым, розовым или лимонным — короткие ногти в таких оттенках выглядят стильно и дерзко.

Короткі нігті з яскравим кольором для сміливих жінок
Яркие ногти. Фото из Instagram

Френч в стиле 90-х

Глубокий френч — легенда 90-х. Белый, черный или цветной, он создает чистый, лаконичный вид и придает уверенности.

Френч у стилі 90-х має лаконічний вигляд
Френч в стиле 90-х. Фото из Instagram

Дизайн в горошек

Игривость, которую когда-то обожали Spice Girls, снова в моде. Маленькие точки поверх френча выглядят легко, непринужденно и немного ностальгично.

Горошок повертається в моду
Маникюр в горошек. Фото из Instagram

Леопардовый френч

Когда-то символ дикости, а сегодня уже изящная деталь. Небольшие пятна в теплых оттенках карамели или бежа вместо громкого принта делают дизайн изысканным.

Леопардовий принт буде мати розкішний вигляд на нігтях
Леопардовый френч. Фото из Instagram

90-е возвращаются не для того, чтобы повторять прошлое, а чтобы напомнить, что всегда нужно иметь смелость быть собой.

Ранее мы писали о том, какой дизайн маникюра можно рассмотреть как альтернативу нюду.

Также мы сообщали, какой маникюр в образе Семены Гомез привлек внимание стилистов.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
