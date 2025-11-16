Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода 5 манікюрних трендів зими, що зроблять образ розкішним

5 манікюрних трендів зими, що зроблять образ розкішним

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 19:36
Оновлено: 17:10
Наймодніші відтінки манікюру зими-2025 — фото
Червоний манікюр. Фото: freepik

Найкрасивіші дизайни манікюра зими 2025/26 захоплюють з першого погляду. Вони не прагнуть бути "акуратною класикою" — нігті стають способом виразити настрій, додати образу трохи розкоші й настрою свята. Цього сезону ніхто не обмежується пастельними зимовими палітрами: у трендах густі сині, глибокі фіолетові, зелені з відтінком надії й навіть чорний — сміливий, але дуже елегантний.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Зміна сезону і одразу хочеться оновлень. Це стосується не лише гардероба чи зачіски, а й кольору лаку. Замість осінніх бордових і теплих коричневих у центрі уваги опиняються більш несподівані барви, що трактують зиму по-новому.

Манікюри та дизайни, які визначать зиму 2025/26

Класичний френч, звісно, ніхто не скасовує. Але поруч з ним з’являються дизайни, які повертають колись забуті кольори: насичений синій, холодний фіолетовий.

Крижаний Baby Blue

Baby Blue взимку звучить зовсім по-іншому. Це ніби шматочок морозного повітря на нігтях — легкий, прохолодний, чистий. Він не привертає увагу силою кольору, але має дуже ніжний і "дорогий" вигляд. Чудово підходить тим, хто любить спокійні, охайні відтінки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повернення "черепахового" манікюру

Дизайн, який колись нагадував осінь, тепер отримує зимове прочитання. М’які карамельні й глибокі коричневі переливи створюють візерунок, схожий на черепаховий панцир. Він має теплий, природний та дуже інтелігентний вигляд. Ідеально розкривається на мигдалеподібних або овальних нігтях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фіолетові відтінки

Фіолетовий лак завжди був недооцінений, але даремно. Темні винні, сливові чи "баклажан" відтінки додають образу глибини, ніби легкого серпанку таємничості.

Фіолетові відтінки заслуговують на увагу при виборі манікюрі
Фіолетові нігті. Фото з Instagram

Вони чудово поєднуються і з денним макіяжем, і з вечірніми образами — універсальність, яку відкриваєш для себе не одразу.

Чорний френч

Френч живе вічно, але кожна зима приносить йому новий характер. У 2025/26 це чорна лінія на кінчиках нігтів.

Чорний френч ніби має власний характер
Френч з чорним кольором. Фото з Instagram

Такий манікюр додає акуратності, структури, і водночас легкого виклику.

Насичений синій — головний колір сезону

Синій узимку звучить глибше, ніж будь-коли. Він відтінює шкіру, робить руки візуально витонченішими, а образ продуманішим. Від темно-індиго до "нічного неба" — кожен варіант має по-своєму.

Сині нігті мають витончений вигляд
Сині нігті. Фото з Instagram

Це чудова альтернатива звичному чорному або шоколадному, але з м’якшим, більш благородним ефектом.

Раніше ми писали про те, які дизайни манікюру з 90-х повертаються в моду, але трохи в сучасному виконані. 

Також ми повідомляли, який відтінок в манікюрі вже кілька сезонів поспіль в тренді.

мода тренди зима манікюр стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації