Наймодніші відтінки манікюру зими-2025 — фото

Червоний манікюр. Фото: freepik

Найкрасивіші дизайни манікюра зими 2025/26 захоплюють з першого погляду. Вони не прагнуть бути "акуратною класикою" — нігті стають способом виразити настрій, додати образу трохи розкоші й настрою свята. Цього сезону ніхто не обмежується пастельними зимовими палітрами: у трендах густі сині, глибокі фіолетові, зелені з відтінком надії й навіть чорний — сміливий, але дуже елегантний.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Зміна сезону і одразу хочеться оновлень. Це стосується не лише гардероба чи зачіски, а й кольору лаку. Замість осінніх бордових і теплих коричневих у центрі уваги опиняються більш несподівані барви, що трактують зиму по-новому.

Манікюри та дизайни, які визначать зиму 2025/26

Класичний френч, звісно, ніхто не скасовує. Але поруч з ним з’являються дизайни, які повертають колись забуті кольори: насичений синій, холодний фіолетовий.

Крижаний Baby Blue

Baby Blue взимку звучить зовсім по-іншому. Це ніби шматочок морозного повітря на нігтях — легкий, прохолодний, чистий. Він не привертає увагу силою кольору, але має дуже ніжний і "дорогий" вигляд. Чудово підходить тим, хто любить спокійні, охайні відтінки.

Повернення "черепахового" манікюру

Дизайн, який колись нагадував осінь, тепер отримує зимове прочитання. М’які карамельні й глибокі коричневі переливи створюють візерунок, схожий на черепаховий панцир. Він має теплий, природний та дуже інтелігентний вигляд. Ідеально розкривається на мигдалеподібних або овальних нігтях.

Фіолетові відтінки

Фіолетовий лак завжди був недооцінений, але даремно. Темні винні, сливові чи "баклажан" відтінки додають образу глибини, ніби легкого серпанку таємничості.

Фіолетові нігті. Фото з Instagram

Вони чудово поєднуються і з денним макіяжем, і з вечірніми образами — універсальність, яку відкриваєш для себе не одразу.

Чорний френч

Френч живе вічно, але кожна зима приносить йому новий характер. У 2025/26 це чорна лінія на кінчиках нігтів.

Френч з чорним кольором. Фото з Instagram

Такий манікюр додає акуратності, структури, і водночас легкого виклику.

Насичений синій — головний колір сезону

Синій узимку звучить глибше, ніж будь-коли. Він відтінює шкіру, робить руки візуально витонченішими, а образ продуманішим. Від темно-індиго до "нічного неба" — кожен варіант має по-своєму.

Сині нігті. Фото з Instagram

Це чудова альтернатива звичному чорному або шоколадному, але з м’якшим, більш благородним ефектом.

Раніше ми писали про те, які дизайни манікюру з 90-х повертаються в моду, але трохи в сучасному виконані.

Також ми повідомляли, який відтінок в манікюрі вже кілька сезонів поспіль в тренді.