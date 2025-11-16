Видео
5 маникюрных трендов зимы, которые сделают образ роскошным

5 маникюрных трендов зимы, которые сделают образ роскошным

Дата публикации 16 ноября 2025 19:36
обновлено: 17:10
Самые модные оттенки маникюра зимы-2025 — фото
Красный маникюр. Фото: freepik

Самые красивые дизайна маникюра зимы 2025/26 восхищают с первого взгляда. Они не стремятся быть "аккуратной классикой" — ногти становятся способом выразить настроение, добавить образу немного роскоши и настроения праздника. В этом сезоне никто не ограничивается пастельными зимними палитрами: в трендах густые синие, глубокие фиолетовые, зеленые с оттенком надежды и даже черный — смелый, но очень элегантный.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Смена сезона и сразу хочется обновлений. Это касается не только гардероба или прически, но и цвета лака. Вместо осенних бордовых и теплых коричневых в центре внимания оказываются более неожиданные краски, трактующие зиму по-новому.

Маникюры и дизайны, которые определят зиму 2025/26

Классический френч, конечно, никто не отменяет. Но рядом с ним появляются дизайны, которые возвращают некогда забытые цвета: насыщенный синий, холодный фиолетовый.

Ледяной Baby Blue

Baby Blue зимой звучит совсем по-другому. Это будто кусочек морозного воздуха на ногтях — легкий, прохладный, чистый. Он не привлекает внимание силой цвета, но выглядит очень нежно и "дорого". Прекрасно подходит тем, кто любит спокойные, аккуратные оттенки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возвращение "черепахового" маникюра

Дизайн, который когда-то напоминал осень, теперь получает зимнее прочтение. Мягкие карамельные и глубокие коричневые переливы создают узор, похожий на черепаховый панцирь. Он выглядит теплым, естественным и очень интеллигентным. Идеально раскрывается на миндалевидных или овальных ногтях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиолетовые оттенки

Фиолетовый лак всегда был недооценен, но зря. Темные винные, сливовые или "баклажан" оттенки добавляют образу глубины, будто легкой дымки таинственности.

Фіолетові відтінки заслуговують на увагу при виборі манікюрі
Фиолетовые ногти. Фото из Instagram

Они прекрасно сочетаются и с дневным макияжем, и с вечерними образами — универсальность, которую открываешь для себя не сразу.

Черный френч

Френч живет вечно, но каждая зима приносит ему новый характер. В 2025/26 это черная линия на кончиках ногтей.

Чорний френч ніби має власний характер
Френч с черным цветом. Фото из Instagram

Такой маникюр добавляет аккуратности, структуры, и в то же время легкого вызова.

Насыщенный синий — главный цвет сезона

Синий зимой звучит глубже, чем когда-либо. Он оттеняет кожу, делает руки визуально изящнее, а образ продуманнее. От темно-индиго до "ночного неба" — каждый вариант выглядит по-своему.

Сині нігті мають витончений вигляд
Синие ногти в синем цвете. Фото из Instagram

Это отличная альтернатива привычному черному или шоколадному, но с более мягким, благородным эффектом.

Ранее мы писали о том, какие дизайны маникюра из 90-х возвращаются в моду, но немного в современном исполнении.

Также мы сообщали, какой оттенок в маникюре уже несколько сезонов подряд в тренде.

мода тренды зима маникюр стиль ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
