С каким принтом маникюр в моде — фото, что стоит сохранить

Маникюр. Фото: freepik

Последние месяцы "черепаховый" маникюр стал любимчиком тех, кто хочет чего-то спокойного, но оригинального. Если коричневый лак кажется слишком обыденным, этот дизайн работает совсем иначе — он добавляет образу характера.

Новини.LIVE расскажет об этом трендовом маникюре больше.

Реклама

Читайте также:

"Черепаховый" маникюр в тренде

Его история началась не в салонах, а в моде на аксессуары. Сперва черепаховый принт появился на солнцезащитных очках, потом на серьгах, расческах, шпильках. И когда эта текстура стала знакомой и узнаваемой, она плавно перешла на ногти.

Маникюр с оригинальным принтом. Фото из Instagram

В этом дизайне нравится одно — никакого единообразия. Каждый ноготь имеет свое настроение: где-то пятно мягче, где-то тени темнее, а иногда рисунок едва заметен, как блик на стекле. Эта неконтролируемая "естественность" и делает маникюр особенным.

Основой служат теплые коричневые, горькие шоколадные и почти черные оттенки. Мастера часто добавляют охру, немного золота или легкие полупрозрачные слои, чтобы маникюр выглядел более глубоким. Часто делают и комбинированные варианты: например, только половина ногтя с принтом, а другая в спокойном нюди.

Маникюр с "черепаховым" принтом. Фото из Instagram

Черепаховый френч — отдельная история. Он вроде бы знакомый, но при этом совсем другой: вместо белой линии — теплая "черепашка", которая добавляет рукам деликатной графичности. И главное, что подходит практически ко всему: от свитера и джинсов до вечернего платья.

Для более смелых есть миксы. Черепаху сочетают с принтами рептилий в глубоких зеленых или болотных тонах. Такой маникюр получается выразительный, современный, но без перебора — как хорошо подобранный аксессуар, "держащий" весь образ. В итоге это тот случай, когда простые цвета создают что-то живое и индивидуальное.

Ранее мы писали о том, в каких дизайнах маникюр можно сделать в черном цвете.

Также мы сообщали, какой маникюр носили в 90-х. Кстати, сейчас он тоже актуален.