Пошкоджені нігті після гель-лаку — що реально допоможе

Натуральні нігті. Фото: freepik

Якщо хочеться повернути нігтям силу після довгих місяців гель-лаку, то це варто зробити правильно. Більшість із нас хоча б раз помічали, що при знятті покриття — під ним нігті тоненькі, сухі й ніби втомлені. Це нормально, але запускати не варто, бо правильний догляд легко повертає нігтьовій пластині міцність і здоровий вигляд.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Чому нігті стають слабкими

Причин більше, ніж здається на перший погляд. Нігті реагують на харчування, гормональні зміни, нестачу вітамінів і навіть на температуру в кімнаті. Дефіцит В12, заліза чи білка робить пластину крихкою, а постійні манікюри з апаратом лише добивають те, що й так було ослаблене. Додаємо сюди побутову хімію без рукавичок, кондиціонери повітря, стреси — виходить суміш факторів, які працюють не на нашу користь.

Доглянуті нігті без покриття. Фото: freepik

Фахівці The Secret Lab нагадали, що нігті — це теж кератин. Якщо організму бракує матеріалів для його синтезу, жоден манікюр не врятує. Тому варто підтримувати себе зсередини: морква, гарбуз, томати та ягоди запускають вироблення бета-каротину, а яйця забезпечують біотином. Вітамін С додає колагену стійкості й рятує від заусенців — дрібниця, але приємна.

Як дати нігтям відновитися

Тут немає складних правил — лише здорові звички, які працюють.

Щодня зволоження

Нігті пересихають так само, як шкіра. Кілька крапель олії для кутикули перед сном творять чудеса, навіть якщо це найпростіша олія мигдалю чи жожоба.

Рукавички — ваш щит

Прання, миття посуду, прибирання — усе це сушить пластину. Звичайні гумові рукавички зберігають більше здоров’я нігтів, ніж здається.

Забудьте про засоби з ацетоном

Вони діють швидко, але висушують нігті так, що потім потрібно кілька тижнів на відновлення. Краще обирати делікатні рідини.

Коротка довжина — ваш союзник

Поки нігті слабкі, не варто їх "відрощувати". Короткі менше чіпляються й дають пластині шанс відновитися.

Харчування має значення

Достатньо білка, заліза, цинку та тих самих "вітамінів краси" — і нігті ростуть рівніше та товстіші.

Перепочинок від покриття

Навіть найякісніший гель чи акрил виснажує нігті, якщо робити манікюр без перерв. Кілька тижнів побудьте без покриття і ви здивуєтесь різниці.

Ніколи не відривайте покриття

Це травмує шар за шаром. Якщо гель підплівся, його краще зняти у майстра або за правильною схемою вдома.

Доглядові процедури

Сироватки з женьшенем, морськими екстрактами, масла авокадо та мигдалю заспокоюють пластину та кутикулу.

Перевірте здоров’я нігтів

Іноді ламкість — сигнал про грибок, псоріаз або проблеми зі щитоподібною залозою. У таких випадках потрібен дерматолог, а не ще одна олія.

Коли чекати результат

Дерматологиня Мариса Гаршик каже, що перші зміни видно вже через 2–3 місяці регулярного догляду. Повне відновлення — від пів року до року, бо нігті ростуть повільно. Прискорити процес можна зміцнювачами, але рутина найсильніший інструмент.

Гарні нігті. Фото: freepik

Манікюр може бути частиною вашого стилю, а не причиною слабких нігтів. Трошки уваги, правильні звички, харчування й делікатні засоби — все що треба, щоб нігті повернулися у форму. Це не магія, просто турбота, яка працює щодня.

Раніше ми писали, з яким принтом манікюр буде в тренді цього сезону.

Також ми повідомляли, що манікюр навіть в чорному кольорі може мати оригінальний вигляд.