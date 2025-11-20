Поврежденные ногти после гель-лака — что реально поможет

Натуральные ногти. Фото: freepik

Если хочется вернуть ногтям силу после долгих месяцев гель-лака, то это стоит сделать правильно. Большинство из нас хотя бы раз замечали, что при снятии покрытия — под ним ногти тоненькие, сухие и будто уставшие. Это нормально, но запускать не стоит, так как правильный уход легко возвращает ногтевой пластине прочность и здоровый вид.

Почему ногти становятся слабыми

Причин больше, чем кажется на первый взгляд. Ногти реагируют на питание, гормональные изменения, недостаток витаминов и даже на температуру в комнате. Дефицит В12, железа или белка делает пластину хрупкой, а постоянные маникюры с аппаратом только добивают то, что и так было ослаблено. Добавляем сюда бытовую химию без перчаток, кондиционеры воздуха, стрессы — выходит смесь факторов, которые работают не в нашу пользу.

Ухоженные ногти без покрытия. фото: freepik

Специалисты The Secret Lab напомнили, что ногти — это тоже кератин. Если организму не хватает материалов для его синтеза, ни один маникюр не спасет. Поэтому стоит поддерживать себя изнутри: морковь, тыква, томаты и ягоды запускают выработку бета-каротина, а яйца обеспечивают биотином. Витамин С добавляет коллагену стойкости и спасает от заусенцев — мелочь, но приятная.

Как дать ногтям восстановиться

Здесь нет сложных правил — только здоровые привычки, которые работают.

Ежедневное увлажнение

Ногти пересыхают так же, как кожа. Несколько капель масла для кутикулы перед сном творят чудеса, даже если это самое простое масло миндаля или жожоба.

Перчатки — ваш щит

Стирка, мытье посуды, уборка — все это сушит пластину. Обычные резиновые перчатки сохраняют больше здоровья ногтей, чем кажется.

Забудьте о средствах с ацетоном

Они действуют быстро, но высушивают ногти так, что потом требуется несколько недель на восстановление. Лучше выбирать деликатные жидкости.

Короткая длина — ваш союзник

Пока ногти слабые, не стоит их "отращивать". Короткие меньше цепляются и дают пластине шанс восстановиться.

Питание имеет значение

Достаточно белка, железа, цинка и тех самых "витаминов красоты" — и ногти растут ровнее и толще.

Передышка от покрытия

Даже самый качественный гель или акрил истощает ногти, если делать маникюр без перерывов. Несколько недель побудьте без покрытия и вы удивитесь разнице.

Никогда не отрывайте покрытие

Это травмирует слой за слоем. Если гель подплыл, его лучше снять у мастера или по правильной схеме дома.

Уходовые процедуры

Сыворотки с женьшенем, морскими экстрактами, масла авокадо и миндаля успокаивают пластину и кутикулу.

Проверьте здоровье ногтей

Иногда ломкость — сигнал о грибке, псориазе или проблемах со щитовидной железой. В таких случаях нужен дерматолог, а не еще одно масло.

Когда ждать результат

Дерматолог Мариса Гаршик говорит, что первые изменения видны уже через 2-3 месяца регулярного ухода. Полное восстановление — от полугода до года, потому что ногти растут медленно. Ускорить процесс можно укрепителями, но рутина самый сильный инструмент.

Красивые ногти. Фото: freepik

Маникюр может быть частью вашего стиля, а не причиной слабых ногтей. Немножко внимания, правильные привычки, питание и деликатные средства — все что нужно, чтобы ногти вернулись в форму. Это не магия, просто забота, которая работает каждый день.

