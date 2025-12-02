Чим замінити гель-лак в манікюрі — що краще за все захищає та зміцнює нігті

Дівчині роблять манікюр. Фото: freepik

Найздоровіший манікюр — той, який підкреслює природну красу нігтів, а не маскує їх під шарами покриття. У Navy роблять ставку на natural-манікюр. Ніякого гелю, ніякого лаку — лише м’які абразиви, які поступово полірують ніготь до природного блиску. Наче ви просто повертаєте нігтям той вигляд, який у них був від природи, але кращий.

З цього приводу висловилась Ребекка Кроуфорс, засновниця Navy Professional. Вона пояснила, що насправді секрет доглянутих рук дуже простий: акуратність, точність та делікатний підхід.

Чому натуральний манікюр корисний

Окрім естетики, така техніка ще й підсилює кровообіг у нігтьовому ложі. Це стимулює ріст і робить пластину щільнішою. Ребекка наголосила, що результат залежить від зволоження. Добра сироватка чи бальзам для кутикули — це не дрібниця, а база. Саме кутикула утримує вологу та захищає ніготь.

Головне, щоб манікюр був нанесений і знятий правильно. Без зривань, без поспіху та без зайвої агресії.

Чи шкідливо робити манікюр постійно

Більшість проблем виникає не через сам манікюр, а через надмірне спилювання або неправильне зняття. Якщо техніка м’яка, нігті, навпаки, стають міцнішими, а мікроциркуляція покращується.

Які інструменти вибрати

Ребекка завжди повторює, що тиск, інструмент і продукт мають значення. М’які пилочки різної зернистості, сироватка для кутикули та щоденний легкий масаж — цього достатньо, щоб нігті залишались гнучкими й не ламалися. Це маленька звичка, яка з часом дає відчутний результат.

Чи потрібні перерви між покриттям гель-лаком

Міф про те, що нігтям потрібно "дихати", давно варто відправити до архіву. Нігті отримують усе необхідне з кровотоку, а не з повітря. Перерва справді потрібна тільки після гелю чи нарощування — не як "відпочинок", а як відновлення вологості та балансу. У цей період варто зробити акцент на догляді: зволоження вранці й ввечері, м’яка поліровка дрібними абразивами, трохи масажу. Це працює значно краще, ніж просто "ходити без манікюру".

