Демі Мур продемонструвала справді вічний манікюр

Дата публікації: 22 листопада 2025 19:33
Оновлено: 08:26
Класика, що працює — манікюр Демі Мур, що завжди у тренді
Демі Мур. Фото: Gerald Matzka/Getty Images for Paramount+

Наші бабусі вірили, що лак для нігтів має бути або червоним, або ніяким. Наші мами діставали цей колір тільки "на свято". Але ж молоде покоління може носити його просто так — у звичайний ранок, між кавою та зустрічами. І саме тому цієї зими червоний знову стає головним героєм манікюру.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Манікюр Демі Мур, який привернув до себе всю увагу

На прем’єрі другого сезону "Landman" у Берліні Демі Мур з’явилася так, як вона це вміє найкраще: спокійно, точно й трохи провокаційно. І хоч образ у неї був продуманий до деталей — від прозорої білої сорочки до акуратної чорної краватки — найбільше поглядів упало на її нігті.

Відтінок, який вибрала акторка, складно назвати просто червоним. Це той глибокий тон, що межує з бордо, але не переходить у темний винний. Блискучий, насичений, вишуканий. Саме такий колір має властивість "зачіпати око", навіть якщо він лише маленький акцент у загальному образі. У Демі він і став тією точкою сили, що тримає весь стиль в одному ритмі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чому саме червоний — головний колір зими 2025/26

У вбранні Мур було все: багатошаровість, строгість і м’якість водночас, сучасний погляд на діловий стиль і натяк на жіночність. Але саме манікюр завершував картину.

Червоний лак — це завжди про присутність. Про температуру тіла, про рух, про емоцію. Його не можна "не побачити". Тому його так часто обирають ті, кому важливо підкреслити характер, а не просто зробити охайне покриття.

Червоні нігті це про жіночність
Червоні нігті. Фото з Instagram

Версія близька до бордо — більш стримана, майже інтелігентна. Це червоний, який подорослішав і навчився тримати паузи.

Бордовий колір має вишуканий вигляд завжди
Бордові нігті. Фото з Instagram

Чому червоний колір повертається зараз

Якщо подумати, то саме цей відтінок проходить крізь покоління. Для бабусь  — це вже класика. Мамам підійде для важливої події. Ми ж можемо його використовувати в щоденних маленьких ритуалах, які теж хочемо робити красивими.

Червоний лак сьогодні — це жест, який не вимагає особливої нагоди. Його більше не "бережуть", а насолоджуються. І таке нове ставлення робить колір не просто трендом, а символом того, що стиль може бути і сміливим, і простим одночасно.

Раніше ми писали про те, які тренди в манікюрі будуть актуальними цієї зими.

Також ми повідомляли, який манікюр варто розглянути як альтернативу нюду.

мода знаменитості тренди манікюр Демі Мур стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
