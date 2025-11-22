Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Видео

Деми Мур продемонстрировала действительно вечный маникюр

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 19:33
обновлено: 16:12
Классика, которая работает — маникюр Деми Мур, что всегда в тренде
Деми Мур. Фото: Gerald Matzka/Getty Images for Paramount+

Наши бабушки верили, что лак для ногтей должен быть либо красным, либо никаким. Наши мамы доставали этот цвет только "на праздник". Но ведь молодое поколение может носить его просто так — в обычное утро, между кофе и встречами. И именно поэтому этой зимой красный снова становится главным героем маникюра.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Маникюр Деми Мур, который привлек к себе все внимание

На премьере второго сезона "Landman" в Берлине Деми Мур появилась так, как она это умеет лучше всего: спокойно, точно и немного провокационно. И хоть образ у нее был продуман до деталей — от прозрачной белой рубашки до аккуратного черного галстука — больше всего взглядов упало на ее ногти.

Оттенок, который выбрала актриса, сложно назвать просто красным. Это тот глубокий тон, граничащий с бордо, но не переходящий в темный винный. Блестящий, насыщенный, изысканный. Именно такой цвет имеет свойство "задевать глаз", даже если он лишь маленький акцент в общем образе. У Деми он и стал той точкой силы, которая держит весь стиль в одном ритме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почему именно красный — главный цвет зимы 2025/26

В наряде Мур было все: многослойность, строгость и мягкость одновременно, современный взгляд на деловой стиль и намек на женственность. Но именно маникюр завершал картину.

Красный лак — это всегда о присутствии. О температуре тела, о движении, об эмоции. Его нельзя "не увидеть". Поэтому его так часто выбирают те, кому важно подчеркнуть характер, а не просто сделать аккуратное покрытие.

Червоні нігті це про жіночність
Красные ногти. Фото из Instagram

Версия близкая к бордо — более сдержанная, почти интеллигентная. Это красный, который повзрослел и научился держать паузы.

Бордовий колір має вишуканий вигляд завжди
Бордовые ногти. Фото из Instagram

Почему красный цвет возвращается сейчас

Если подумать, то именно этот оттенок проходит сквозь поколения. Для бабушек — эта уже классика. Мамам подойдет для важного события. Мы же можем его использовать в ежедневных маленьких ритуалах, которые тоже хотим делать красивыми.

Красный лак сегодня — это жест, который не требует особого случая. Его больше не "берегут", а наслаждаются. И такое новое отношение делает цвет не просто трендом, а символом того, что стиль может быть и смелым, и простым одновременно.

Ранее мы писали о том, какие тренды в маникюре будут актуальными этой зимой.

Также мы сообщали, какой маникюр стоит рассмотреть как альтернативу нюду.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
