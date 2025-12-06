Самый универсальный маникюр — оттенки, которые подойдут под любой образ

Универсальный черный маникюр. Фото: Freepik

Выбор оттенка маникюра иногда становится настоящей задачей со звездочкой. Особенно для тех дам, которые любят менять стили и образы чуть ли не каждый день. На такой случай стоит выбрать один из универсальных цветов. Такой маникюр подойдет под любой образ и завершит его.

Самые универсальные оттенки маникюра

Переливающийся хром

Это один из самых универсальных вариантов. Едва заметное сияние сделает маникюр более интересным. При этом оттенки могут быть разными: от белого до нежно-розового или голубого. Такой дизайн подойдет как к повседневным образам, так и к особым лукам.

Дизайн маникюра, что переливается. Фото: Instagram

Черный

Черный — это база, которая никогда не выходит из моды и действительно подходит ко всему. Такой оттенок маникюра особенно удачно смотрится на коротких квадратных ногтях. Он легко сочетается с любыми другими цветами в образе.

Черный маникюр. Фото: Instagram

Нежно-розовый

Если вы хотите чего-то нежного и едва заметного, выбирайте легкий розовый оттенок. Он будет красиво переливаться на свету и придаст любому образу элегантности. Кроме того, такой цвет будет подходить как к спортивной одежде, так и к классике.

Нежно-розовый маникюр. Фото: Instagram

Вишнево-красный

Этот вариант идеально подойдет тем, кто любит что-то яркое и смелое. Вишнево-красный оттенок маникюра также уже давно стал универсальной базой на любой случай жизни. Этот роскошный цвет удачно сочетается как с повседневной одеждой, так и с элегантными платьями или блузами.

Вишневый маникюр. Фото: Instagram

Молочный

Если любите минимализм, выбирайте молочный оттенок. Это воплощение универсальности и элегантности. Такой цвет выглядит совершенным соло, однако его можно легко сочетать и с другими оттенками. Молочный маникюр подойдет под что угодно.

Молочный маникюр. Фото: Instagram

Универсальный маникюр — это не только эффект отсутствия лака на ногтях. Он может быть как глубоким и ярким, так и нежным и блестящим. Все зависит от ваших предпочтений.

