Самый универсальный маникюр — оттенки, которые подойдут под любой образ

Маникюр, подходящий ко всему — пять лучших оттенков
Выбор оттенка маникюра иногда становится настоящей задачей со звездочкой. Особенно для тех дам, которые любят менять стили и образы чуть ли не каждый день. На такой случай стоит выбрать один из универсальных цветов. Такой маникюр подойдет под любой образ и завершит его.
Самые универсальные оттенки маникюра
Переливающийся хром
Это один из самых универсальных вариантов. Едва заметное сияние сделает маникюр более интересным. При этом оттенки могут быть разными: от белого до нежно-розового или голубого. Такой дизайн подойдет как к повседневным образам, так и к особым лукам.
Черный
Черный — это база, которая никогда не выходит из моды и действительно подходит ко всему. Такой оттенок маникюра особенно удачно смотрится на коротких квадратных ногтях. Он легко сочетается с любыми другими цветами в образе.
Нежно-розовый
Если вы хотите чего-то нежного и едва заметного, выбирайте легкий розовый оттенок. Он будет красиво переливаться на свету и придаст любому образу элегантности. Кроме того, такой цвет будет подходить как к спортивной одежде, так и к классике.
Вишнево-красный
Этот вариант идеально подойдет тем, кто любит что-то яркое и смелое. Вишнево-красный оттенок маникюра также уже давно стал универсальной базой на любой случай жизни. Этот роскошный цвет удачно сочетается как с повседневной одеждой, так и с элегантными платьями или блузами.
Молочный
Если любите минимализм, выбирайте молочный оттенок. Это воплощение универсальности и элегантности. Такой цвет выглядит совершенным соло, однако его можно легко сочетать и с другими оттенками. Молочный маникюр подойдет под что угодно.
Универсальный маникюр — это не только эффект отсутствия лака на ногтях. Он может быть как глубоким и ярким, так и нежным и блестящим. Все зависит от ваших предпочтений.
