Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Маникюр, подходящий ко всему — пять лучших оттенков

Маникюр, подходящий ко всему — пять лучших оттенков

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 19:41
Самый универсальный маникюр — оттенки, которые подойдут под любой образ
Универсальный черный маникюр. Фото: Freepik

Выбор оттенка маникюра иногда становится настоящей задачей со звездочкой. Особенно для тех дам, которые любят менять стили и образы чуть ли не каждый день. На такой случай стоит выбрать один из универсальных цветов. Такой маникюр подойдет под любой образ и завершит его.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Самые универсальные оттенки маникюра

Переливающийся хром

Это один из самых универсальных вариантов. Едва заметное сияние сделает маникюр более интересным. При этом оттенки могут быть разными: от белого до нежно-розового или голубого. Такой дизайн подойдет как к повседневным образам, так и к особым лукам.

Універсальні відтінки манікюру
Дизайн маникюра, что переливается. Фото: Instagram

Черный

Черный — это база, которая никогда не выходит из моды и действительно подходит ко всему. Такой оттенок маникюра особенно удачно смотрится на коротких квадратных ногтях. Он легко сочетается с любыми другими цветами в образе.

Універсальні відтінки манікюру
Черный маникюр. Фото: Instagram

Нежно-розовый

Если вы хотите чего-то нежного и едва заметного, выбирайте легкий розовый оттенок. Он будет красиво переливаться на свету и придаст любому образу элегантности. Кроме того, такой цвет будет подходить как к спортивной одежде, так и к классике.

Універсальні відтінки манікюру
Нежно-розовый маникюр. Фото: Instagram

Вишнево-красный

Этот вариант идеально подойдет тем, кто любит что-то яркое и смелое. Вишнево-красный оттенок маникюра также уже давно стал универсальной базой на любой случай жизни. Этот роскошный цвет удачно сочетается как с повседневной одеждой, так и с элегантными платьями или блузами.

Універсальні відтінки манікюру
Вишневый маникюр. Фото: Instagram

Молочный

Если любите минимализм, выбирайте молочный оттенок. Это воплощение универсальности и элегантности. Такой цвет выглядит совершенным соло, однако его можно легко сочетать и с другими оттенками. Молочный маникюр подойдет под что угодно.

Універсальні відтінки манікюру
Молочный маникюр. Фото: Instagram

Универсальный маникюр — это не только эффект отсутствия лака на ногтях. Он может быть как глубоким и ярким, так и нежным и блестящим. Все зависит от ваших предпочтений.

Напомним, ранее мы писали о новой технике маникюра, которую стоит попробовать всем. Она делает ногти более крепкими.

Также мы рассказывали о том, как восстановить ногти после гель-лака. Существует несколько действенных способов.

маникюр советы цвет оттенок ногти
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации