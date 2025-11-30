Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Маникюр на любой вкус — семь главных техник

Маникюр на любой вкус — семь главных техник

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 19:41
Основные виды маникюра — как выбрать лучший для себя
Нюдовый маникюр. Фото: Freepik

Маникюр уже давно стал не прихотью, а настоящей необходимостью. Он способен подчеркнуть стиль или просто добавить рукам опрятности. Мастера выделяют несколько главных техник маникюра, каждая из которых имеет как свои плюсы, так и минусы.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Какие есть виды маникюра

Классический маникюр

Такой вид маникюра предусматривает коррекцию формы и кутикулы. Классику стоит выбирать тем, у кого ослабленные ногти. Такой маникюр выглядит аккуратно и подойдет тем, кто хочет чего-то натурального.

Сім головних видів манікюру
Классический маникюр. Фото: Instagram

Гелевый маникюр

Речь идет о базе, цвете или топе, которые полимеризуются под UV-лампой. Такой вид маникюра держится 2-3 недели. Однако важно учитывать, что такой метод требует правильного снятия лака, ведь можно легко повредить ноготь.

Сім головних видів манікюру
Гелевый маникюр. Фото: Instagram

Маникюр с обычным лаком

Это классический лак, который высыхает на воздухе. Такой вариант подойдет тем, кто любит часто менять оттенки, ведь обычный лак продержится где-то 5-10 дней.

Сім головних видів манікюру
Красный маникюр. Фото: Instagram

BIAB-маникюр

Builder in a Bottle — это укрепляющий гель. Он может быть нюдовым или же сразу цветным. Такое средство самовыравнивается и создает ровное прочное покрытие. Оно идеально подойдет тем, у кого слабые ногти. Стойкость — 3-4 недели.

Сім головних видів манікюру
Молочный маникюр. Фото: Instagram

Френч-маникюр

Такой вариант может быть выполнен как лаком, так и гелем. Классический французский маникюр — это нюдовая база и тонкая белая линия. Он никогда не выходит из моды и выглядит элегантно.

Сім головних видів манікюру
Французский маникюр. Фото: Instagram

Маникюр с нейл-артом

Такой маникюр предполагает дизайн. Это может быть ручная роспись, стемпинг, декор или наклейки. Дизайн подчеркнет уникальность и индивидуальность. Однако для создания красивого маникюра придется потратить больше времени.

Сім головних видів манікюру
Маникюр с дизайном. Фото: Instagram

Акриловый маникюр

Такой вид маникюра подойдет тем, кто хочет иметь экстрастойкое покрытие. Акрил подойдет для длинных и сложных ногтей. Этот вариант может продержаться от 2 до 6 недель.

Сім головних видів манікюру
Длинные яркие ногти. Фото: Instagram

Каждый вид маникюра имеет свои преимущества и недостатки. Выбирайте тот, что подходит лучше всего для ваших потребностей и пожеланий.

Напомним, ранее мы писали о том, как восстановить ногти после гель-лака. Помогут несколько действенных советов.

Также мы рассказывали о том, какой маникюр популярен в этом сезоне. Красотки от него в восторге.

тренды маникюр красота стиль ногти
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации