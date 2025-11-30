Основные виды маникюра — как выбрать лучший для себя

Нюдовый маникюр. Фото: Freepik

Маникюр уже давно стал не прихотью, а настоящей необходимостью. Он способен подчеркнуть стиль или просто добавить рукам опрятности. Мастера выделяют несколько главных техник маникюра, каждая из которых имеет как свои плюсы, так и минусы.

Об этом пишет Vogue.

Какие есть виды маникюра

Классический маникюр

Такой вид маникюра предусматривает коррекцию формы и кутикулы. Классику стоит выбирать тем, у кого ослабленные ногти. Такой маникюр выглядит аккуратно и подойдет тем, кто хочет чего-то натурального.

Классический маникюр. Фото: Instagram

Гелевый маникюр

Речь идет о базе, цвете или топе, которые полимеризуются под UV-лампой. Такой вид маникюра держится 2-3 недели. Однако важно учитывать, что такой метод требует правильного снятия лака, ведь можно легко повредить ноготь.

Гелевый маникюр. Фото: Instagram

Маникюр с обычным лаком

Это классический лак, который высыхает на воздухе. Такой вариант подойдет тем, кто любит часто менять оттенки, ведь обычный лак продержится где-то 5-10 дней.

Красный маникюр. Фото: Instagram

BIAB-маникюр

Builder in a Bottle — это укрепляющий гель. Он может быть нюдовым или же сразу цветным. Такое средство самовыравнивается и создает ровное прочное покрытие. Оно идеально подойдет тем, у кого слабые ногти. Стойкость — 3-4 недели.

Молочный маникюр. Фото: Instagram

Френч-маникюр

Такой вариант может быть выполнен как лаком, так и гелем. Классический французский маникюр — это нюдовая база и тонкая белая линия. Он никогда не выходит из моды и выглядит элегантно.

Французский маникюр. Фото: Instagram

Маникюр с нейл-артом

Такой маникюр предполагает дизайн. Это может быть ручная роспись, стемпинг, декор или наклейки. Дизайн подчеркнет уникальность и индивидуальность. Однако для создания красивого маникюра придется потратить больше времени.

Маникюр с дизайном. Фото: Instagram

Акриловый маникюр

Такой вид маникюра подойдет тем, кто хочет иметь экстрастойкое покрытие. Акрил подойдет для длинных и сложных ногтей. Этот вариант может продержаться от 2 до 6 недель.

Длинные яркие ногти. Фото: Instagram

Каждый вид маникюра имеет свои преимущества и недостатки. Выбирайте тот, что подходит лучше всего для ваших потребностей и пожеланий.

