Манікюр на будь-який смак — сім головних технік

Дата публікації: 30 листопада 2025 19:41
Основні види манікюру — як обрати кращий для себе
Нюдовий манікюр. Фото: Freepik

Манікюр вже давно став не примхою, а справжньою необхідністю. Він здатен підкреслити стиль чи просто додати рукам охайності. Майстри виділяють кілька головних технік манікюру, кожна з яких має як свої плюси, так й мінуси.

Про це пише Vogue.

Які є види манікюру

Класичний манікюр

Такий вид манікюру передбачає корекцію форми та кутикули. Класику варто обирати тим, в кого ослаблені нігті. Такий манікюр має акуратний вигляд й підійде тим, хто хоче чогось натурального.

Сім головних видів манікюру
Класичний манікюр. Фото: Instagram

Гелевий манікюр

Йдеться про базу, колір чи топ, які полімеризуються під UV-лампою. Такий вид манікюру тримається 2-3 тижні. Однак важливо враховувати, що такий метод потребує правильного зняття лаку, адже можна легко пошкодити ніготь.

Сім головних видів манікюру
Гелевий манікюр. Фото: Instagram

Манікюр зі звичайним лаком

Це класичний лак, що висихає на повітрі. Такий варіант підійде тим, хто любить часто змінювати відтінки, адже звичайний лак протримається десь 5-10 днів.

Сім головних видів манікюру
Червоний манікюр. Фото: Instagram

BIAB-манікюр

Builder in a Bottle — це зміцнювальний гель. Він може бути нюдовим або ж одразу кольоровим. Такий засіб самовирівнюється і створює рівне міцне покриття. Він ідеально підійде тим, хто має слабкі нігті. Стійкість — 3-4 тижні.

Сім головних видів манікюру
Молочний манікюр. Фото: Instagram

Френч-манікюр

Такий варіант може бути виконаний як лаком, так і гелем. Класичний французький манікюр — це нюдова база та тонка біла лінія. Він ніколи не виходить з моди й має елегантний вигляд.

Сім головних видів манікюру
Французький манікюр. Фото: Instagram

Манікюр із нейл-артом

Такий манікюр передбачає дизайн. Це може бути ручний розпис, стемпінг, декор чи наклейки. Дизайн підкреслить унікальність й індивідуальність. Однак для створення красивого манікюру доведеться витратити більше часу.

Сім головних видів манікюру
Манікюр з дизайном. Фото: Instagram

Акриловий манікюр

Такий вид манікюру підійде тим, хто хоче мати екстрастійке покриття. Акрил підійде для довгих та складних нігтів. Цей варіант може протриматися від 2 до 6 тижнів.

Сім головних видів манікюру
Довгі яскраві нігті. Фото: Instagram

Кожен вид манікюру має свої переваги та недоліки. Обирайте той, що підходить найкраще для ваших потреб й побажань.

тренди манікюр краса стиль нігті
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
