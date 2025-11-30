Основні види манікюру — як обрати кращий для себе

Манікюр на будь-який смак — сім головних технік
Манікюр вже давно став не примхою, а справжньою необхідністю. Він здатен підкреслити стиль чи просто додати рукам охайності. Майстри виділяють кілька головних технік манікюру, кожна з яких має як свої плюси, так й мінуси.
Які є види манікюру
Класичний манікюр
Такий вид манікюру передбачає корекцію форми та кутикули. Класику варто обирати тим, в кого ослаблені нігті. Такий манікюр має акуратний вигляд й підійде тим, хто хоче чогось натурального.
Гелевий манікюр
Йдеться про базу, колір чи топ, які полімеризуються під UV-лампою. Такий вид манікюру тримається 2-3 тижні. Однак важливо враховувати, що такий метод потребує правильного зняття лаку, адже можна легко пошкодити ніготь.
Манікюр зі звичайним лаком
Це класичний лак, що висихає на повітрі. Такий варіант підійде тим, хто любить часто змінювати відтінки, адже звичайний лак протримається десь 5-10 днів.
BIAB-манікюр
Builder in a Bottle — це зміцнювальний гель. Він може бути нюдовим або ж одразу кольоровим. Такий засіб самовирівнюється і створює рівне міцне покриття. Він ідеально підійде тим, хто має слабкі нігті. Стійкість — 3-4 тижні.
Френч-манікюр
Такий варіант може бути виконаний як лаком, так і гелем. Класичний французький манікюр — це нюдова база та тонка біла лінія. Він ніколи не виходить з моди й має елегантний вигляд.
Манікюр із нейл-артом
Такий манікюр передбачає дизайн. Це може бути ручний розпис, стемпінг, декор чи наклейки. Дизайн підкреслить унікальність й індивідуальність. Однак для створення красивого манікюру доведеться витратити більше часу.
Акриловий манікюр
Такий вид манікюру підійде тим, хто хоче мати екстрастійке покриття. Акрил підійде для довгих та складних нігтів. Цей варіант може протриматися від 2 до 6 тижнів.
Кожен вид манікюру має свої переваги та недоліки. Обирайте той, що підходить найкраще для ваших потреб й побажань.
