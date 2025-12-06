Відео
Головна Мода Манікюр, що пасує до усього — п'ять кращих відтінків

Манікюр, що пасує до усього — п'ять кращих відтінків

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 19:41
Найуніверсальніший манікюр — відтінки, що пасуватимуть під будь-який образ
Універсальний чорний манікюр. Фото: Freepik

Вибір відтінку манікюру інколи стає справжнім завданням із зірочкою. Особливо для тих дам, які люблять змінювати стилі та образи ледь не щодня. На такий випадок варто обрати один з універсальних кольорів. Такий манікюр підійде під будь-який образ та довершить його.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Найуніверсальніші відтінки манікюру

Хром, що переливається

Це один з найбільш універсальних варіантів. Ледь помітне сяйво зробить манікюр цікавішим. При цьому відтінки можуть бути різними: від білого до ніжно-рожевого чи блакитного. Такий дизайн пасуватиме як до повсякденних образів, так і особливих луків.

Універсальні відтінки манікюру
Дизайн манікюру, що переливається. Фото: Instagram

Чорний

Чорний — це база, яка ніколи не виходить з моди та справді підходить до усього. Такий відтінок манікюру має особливо вдалий вигляд на коротких квадратних нігтях. Він легко поєднається з будь-якими іншими кольорами в образі.

Універсальні відтінки манікюру
Чорний манікюр. Фото: Instagram

Ніжно-рожевий

Якщо ви хочете чогось ніжного та ледь помітного, обирайте легкий рожевий відтінок. Він буде гарно переливатися на світлі та додасть будь-якому образу елегантності. Крім того, такий колір буде пасувати як до спортивного одягу, так і до класики.

Універсальні відтінки манікюру
Ніжно-рожевий манікюр. Фото: Instagram

Вишнево-червоний

Цей варіант ідеально підійде тим, хто любить щось яскраве та сміливе. Вишнево-червоний відтінок манікюру також вже давно став універсальною базою на будь-який випадок життя. Цей розкішний колір вдало поєднається як з повсякденним одягом, так і з елегантними сукнями чи блузами.

Універсальні відтінки манікюру
Вишневий манікюр. Фото: Instagram

Молочний

Якщо любите мінімалізм, обирайте молочний відтінок. Це втілення універсальності й елегантності. Такий колір має довершений вигляд соло, однак його можна легко поєднати й з іншими відтінками. Молочний манікюр підійде під будь-що.

Універсальні відтінки манікюру
Молочний манікюр. Фото: Instagram

Універсальний манікюр — це не лише ефект відсутності лаку на нігтях. Він може бути як глибоким і яскравим, так і ніжним та блискучим. Все залежить від ваших уподобань.

Нагадаємо, раніше ми писали про нову техніку манікюру, яку варто спробувати усім. Вона робить нігті міцнішими.

Також ми розповідали про те, як відновити нігті після гель-лаку. Існує кілька дієвих способів.

Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
