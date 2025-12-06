Найуніверсальніший манікюр — відтінки, що пасуватимуть під будь-який образ

Універсальний чорний манікюр. Фото: Freepik

Вибір відтінку манікюру інколи стає справжнім завданням із зірочкою. Особливо для тих дам, які люблять змінювати стилі та образи ледь не щодня. На такий випадок варто обрати один з універсальних кольорів. Такий манікюр підійде під будь-який образ та довершить його.

Найуніверсальніші відтінки манікюру

Хром, що переливається

Це один з найбільш універсальних варіантів. Ледь помітне сяйво зробить манікюр цікавішим. При цьому відтінки можуть бути різними: від білого до ніжно-рожевого чи блакитного. Такий дизайн пасуватиме як до повсякденних образів, так і особливих луків.

Дизайн манікюру, що переливається. Фото: Instagram

Чорний

Чорний — це база, яка ніколи не виходить з моди та справді підходить до усього. Такий відтінок манікюру має особливо вдалий вигляд на коротких квадратних нігтях. Він легко поєднається з будь-якими іншими кольорами в образі.

Чорний манікюр. Фото: Instagram

Ніжно-рожевий

Якщо ви хочете чогось ніжного та ледь помітного, обирайте легкий рожевий відтінок. Він буде гарно переливатися на світлі та додасть будь-якому образу елегантності. Крім того, такий колір буде пасувати як до спортивного одягу, так і до класики.

Ніжно-рожевий манікюр. Фото: Instagram

Вишнево-червоний

Цей варіант ідеально підійде тим, хто любить щось яскраве та сміливе. Вишнево-червоний відтінок манікюру також вже давно став універсальною базою на будь-який випадок життя. Цей розкішний колір вдало поєднається як з повсякденним одягом, так і з елегантними сукнями чи блузами.

Вишневий манікюр. Фото: Instagram

Молочний

Якщо любите мінімалізм, обирайте молочний відтінок. Це втілення універсальності й елегантності. Такий колір має довершений вигляд соло, однак його можна легко поєднати й з іншими відтінками. Молочний манікюр підійде під будь-що.

Молочний манікюр. Фото: Instagram

Універсальний манікюр — це не лише ефект відсутності лаку на нігтях. Він може бути як глибоким і яскравим, так і ніжним та блискучим. Все залежить від ваших уподобань.

