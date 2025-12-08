Манікюр на удачу — грудневий колір, що притягує достаток

Цікавий дизайн манікюру. Фото: freepik

Астрологи переконані, що кожен місяць має свій особливий колір. У грудні 2025-го таким кольором стає глибокий зелений відтінок, який поєднує спокій, рух і відчуття внутрішньої сили. Він проявляється навіть у дрібницях — наприклад, у манікюрі, що працює як маленький талісман.

В цій темі детальніше вирішило розібратись видання "РБК-Україна".

Який колір приносить удачу в грудні

Ідея "кольору везіння" існує давно: люди використовують його у моменти, коли хочуть більше впевненості, ясності чи підтримки у важливих рішеннях. На думку астрологів, в грудні енергія місяця найбільше резонує з відтінком, який нагадує морську глибину — суміш зеленого, синього та бірюзового. Він ніби поєднує стихії, що відповідають за рух грошей, інтуїцію та здатність привертати потрібних людей.

Ідеї для грошового манікюру

Матовий "Deep Sea"

Глибокий матовий морський відтінок нагадує оксамит при слабкому світлі. Він створює відчуття зібраності й внутрішнього спокою. Один золотистий акцент на безіменному пальці додає символічного "заряду" на фінансові справи.

Матовий манікюр в зеленому кольорі. Фото з Instagram

Глянцевий зелений

Глянець робить насичений зелений відтінок живим — у світлі він переходить від темного смарагду до м’якого трав’яного тону. Такий манікюр вдалий вигляд має на формах, де колір може "розкритися" повністю. Нейл-майстри часто радять додавати тонку сріблясту лінію біля кутикули: вона майже непомітна, але створює делікатний акцент, схожий на маленьку прикрасу, яку видно лише тим, хто дивиться уважніше. Ще як варіант додати трішки деталей в золотистому кольорі, тієї ж фольги.

Манікюр з золотом. Фото з Instagram

Срібні відблиски

Срібло у грудні символізує ледяну воду та інтуїцію — елемент, який допомагає правильно зчитувати ситуації.

Короткі нігті в трендовому відтінку. Фото з Instagram

На коротких нігтях добре працюють ще мінімалістичні елементи: крихітні точки, вельми тонкі лінії, невеликі геометричні штрихи.

