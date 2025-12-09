Маникюр участницы "Холостяка-14" — какой дизайн она выбрала в этот раз

Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина. Фото: Instagram/holostyakstb

На прошлой неделе вышел восьмой выпуск "Холостяка-14" — тот самый, который разделил зрителей на тех, кто переживал, и тех, кто тихонько выдохнул. Для Анастасии Половинкиной это была не просто еще одна неделя проекта, ведь она получила индивидуальное свидание, которого ждала давно. На нем она поразила внешним видом, в частности маникюром.

Сайт Новини.LIVE расскажет об образе, который она выбрала для встречи с главным холостяком страны — Тарасом Цымбалюком.

Их встреча в библиотеке имела свою особую атмосферу — будто кто-то выключил лишний шум и оставил только двух людей, которым интересно вместе. Свидание закончилось их первым поцелуем, и, кажется, именно этот момент подчеркнул, что Настя умеет сводить с ума. Короткое белое платье сделало свое — оно будто продолжило ее характер: нежный, немного смелый и взрывоопасный.

Романтичный образ. Фото: Instagram/holostyakstb

Отдельного внимания заслуживает маникюр Насти — аккуратный френч на молочной базе. Это тот случай, когда ногти не соревнуются с образом, а просто поддерживают его, как деталь, которая оставляет послевкусие.

Тарас и Настя на свидании. Фото: Instagram/holostyakstb

Как повторить маникюр "белый френч"

Все начинается с базового покрытия — тонкого, ровного, без утолщений. Затем молочный оттенок: один или два слоя, чтобы он оставался легким, но не исчезал совсем. Но не стоит выбирать слишком плотный цвет, потому что тогда пропадет эта деликатность, которую так любят мастера.

Френч в молочном цвете. Фото из Instagram

В завершение белая дуга на кончиках. Классическая форма, без лишних изгибов и экспериментов. В итоге получается маникюр, который не привязан ни к сезону, ни к событию. Он просто работает — и с загаром, и с офисным стилем, и с нежным платьем для долгожданного свидания.

