Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Участница "Холостяка-14" поразила маникюром во время свидания

Участница "Холостяка-14" поразила маникюром во время свидания

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 19:43
Маникюр участницы "Холостяка-14" — какой дизайн она выбрала в этот раз
Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина. Фото: Instagram/holostyakstb

На прошлой неделе вышел восьмой выпуск "Холостяка-14" — тот самый, который разделил зрителей на тех, кто переживал, и тех, кто тихонько выдохнул. Для Анастасии Половинкиной это была не просто еще одна неделя проекта, ведь она получила индивидуальное свидание, которого ждала давно. На нем она поразила внешним видом, в частности маникюром.

Сайт Новини.LIVE расскажет об образе, который она выбрала для встречи с главным холостяком страны — Тарасом Цымбалюком.

Реклама
Читайте также:

Их встреча в библиотеке имела свою особую атмосферу — будто кто-то выключил лишний шум и оставил только двух людей, которым интересно вместе. Свидание закончилось их первым поцелуем, и, кажется, именно этот момент подчеркнул, что Настя умеет сводить с ума. Короткое белое платье сделало свое — оно будто продолжило ее характер: нежный, немного смелый и взрывоопасный.

Учасниця шоу "Холостяк-14" показала стильний манікюр
Романтичный образ. Фото: Instagram/holostyakstb

Отдельного внимания заслуживает маникюр Насти — аккуратный френч на молочной базе. Это тот случай, когда ногти не соревнуются с образом, а просто поддерживают его, как деталь, которая оставляет послевкусие.

Манікюр учасниці "Холостяк-14" Насті Половінкіної
Тарас и Настя на свидании. Фото: Instagram/holostyakstb

Как повторить маникюр "белый френч"

Все начинается с базового покрытия — тонкого, ровного, без утолщений. Затем молочный оттенок: один или два слоя, чтобы он оставался легким, но не исчезал совсем. Но не стоит выбирать слишком плотный цвет, потому что тогда пропадет эта деликатность, которую так любят мастера.

Участница "Холостяка-14" поразила маникюром во время свидания - фото 3
Френч в молочном цвете. Фото из Instagram

В завершение белая дуга на кончиках. Классическая форма, без лишних изгибов и экспериментов. В итоге получается маникюр, который не привязан ни к сезону, ни к событию. Он просто работает — и с загаром, и с офисным стилем, и с нежным платьем для долгожданного свидания.

Ранее мы писали о том, какие оттенки в маникюре подходят практически ко всему, поэтому стилисты их считают универсальными.

Также мы сообщали, какой пример стильного маникюра подала актриса Деми Мур.

шоу Холостяк мода Тарас Цымбалюк маникюр ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации