Ідея манікюру від Селени Гомес — святковий варіант на грудень

Селена Гомес. Фото: Jesse Grant/Variety. Getty Images

Відома американська акторка Селена Гомес знову підкинула ідею для святкового манікюру — цього разу з натяком на драму, кохання та трохи різдвяної магії. Її новий nail-арт став маленькою історією на кожному нігті. А ще роботою, у якій легко впізнати руку Тома Бачіка.

Про що йдеться в матеріалі Vogue.

Селена давно перетворила свої манікюри на окремий вид самовираження. Вона може з’явитися з "тостовими" відтінками чи ледь помітним нюдом, а наступного разу з ідеєю, яку стисло не поясниш. У цьому і весь її стиль: не прив’язуватися до правил і ставити на те, що відгукується саме в цей момент.

Цього разу зірка зробила крок у бік драматичної романтики і приміряла манікюр, натхненний "Ромео і Джульєттою". І хоч зазвичай вона тяжіє до стриманих рішень, тут Бачік дозволив собі максимум деталей, блиску й символів.

Різдвяний манікюр 2025

Кожен ніготь — окрема мініатюра.

На великому пальці — густий червоний лак і золотий хрест, прикрашений кристалами. На вказівному — біла база і геометрична зірка зі смарагдовою серединою. Середній палець отримав теплий рожево-рум’яний відтінок і золоте "Священне Серце" з рубіном. Безіменний Бачік залишив майже "голим", але розставив на ньому перлини та кольорові камінці. Мізинець як окрема історія: насичений пурпурово-рожевий тон, який додає всій композиції глибини.

Та найбільш зворушливою деталлю став не блиск, а символіка. Майстер використав два камені — рубін та аквамарин. Рубін пов’язують із внутрішньою стійкістю та творчою енергією, що в стилі Селени. Аквамарин, який відповідає знаку Бенні Бланко, асоціюється зі спокоєм і міцним характером. Разом вони оживлюють манікюр у дуже особистий спосіб, перетворюючи його на жест-посвяту двом людям, що нарешті наважились на новий етап у стосунках.

Як повторити манікюр у стилі Гомес

Обирайте щільні святкові відтінки — червоний, глибокий рожевий, білий. Додайте одну-дві обʼємні деталі: невеликий хрест, сердечко чи зірку, але так, щоб вони не "заглушили" основний колір. На одному нігті можна залишити чисту базу й розставити невеликі перлинки, щоб зробити його особливим.

