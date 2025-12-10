Ідея манікюру від Селени Гомес — святковий варіант на грудень

Манікюр для зимових свят — варіант Селени Гомес у 2025 році
Відома американська акторка Селена Гомес знову підкинула ідею для святкового манікюру — цього разу з натяком на драму, кохання та трохи різдвяної магії. Її новий nail-арт став маленькою історією на кожному нігті. А ще роботою, у якій легко впізнати руку Тома Бачіка.
Селена давно перетворила свої манікюри на окремий вид самовираження. Вона може з’явитися з "тостовими" відтінками чи ледь помітним нюдом, а наступного разу з ідеєю, яку стисло не поясниш. У цьому і весь її стиль: не прив’язуватися до правил і ставити на те, що відгукується саме в цей момент.
Цього разу зірка зробила крок у бік драматичної романтики і приміряла манікюр, натхненний "Ромео і Джульєттою". І хоч зазвичай вона тяжіє до стриманих рішень, тут Бачік дозволив собі максимум деталей, блиску й символів.
Різдвяний манікюр 2025
Кожен ніготь — окрема мініатюра.
- На великому пальці — густий червоний лак і золотий хрест, прикрашений кристалами.
- На вказівному — біла база і геометрична зірка зі смарагдовою серединою.
- Середній палець отримав теплий рожево-рум’яний відтінок і золоте "Священне Серце" з рубіном.
- Безіменний Бачік залишив майже "голим", але розставив на ньому перлини та кольорові камінці.
- Мізинець як окрема історія: насичений пурпурово-рожевий тон, який додає всій композиції глибини.
Та найбільш зворушливою деталлю став не блиск, а символіка. Майстер використав два камені — рубін та аквамарин. Рубін пов’язують із внутрішньою стійкістю та творчою енергією, що в стилі Селени. Аквамарин, який відповідає знаку Бенні Бланко, асоціюється зі спокоєм і міцним характером. Разом вони оживлюють манікюр у дуже особистий спосіб, перетворюючи його на жест-посвяту двом людям, що нарешті наважились на новий етап у стосунках.
Як повторити манікюр у стилі Гомес
Обирайте щільні святкові відтінки — червоний, глибокий рожевий, білий. Додайте одну-дві обʼємні деталі: невеликий хрест, сердечко чи зірку, але так, щоб вони не "заглушили" основний колір. На одному нігті можна залишити чисту базу й розставити невеликі перлинки, щоб зробити його особливим.
