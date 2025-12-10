Відео
Манікюр для зимових свят — варіант Селени Гомес у 2025 році

Дата публікації: 10 грудня 2025 19:46
Ідея манікюру від Селени Гомес — святковий варіант на грудень
Селена Гомес. Фото: Jesse Grant/Variety. Getty Images

Відома американська акторка Селена Гомес знову підкинула ідею для святкового манікюру — цього разу з натяком на драму, кохання та трохи різдвяної магії. Її новий nail-арт став маленькою історією на кожному нігті. А ще роботою, у якій легко впізнати руку Тома Бачіка.

Про що йдеться в матеріалі Vogue.

Читайте також:

Селена давно перетворила свої манікюри на окремий вид самовираження. Вона може з’явитися з "тостовими" відтінками чи ледь помітним нюдом, а наступного разу з ідеєю, яку стисло не поясниш. У цьому і весь її стиль: не прив’язуватися до правил і ставити на те, що відгукується саме в цей момент.

Цього разу зірка зробила крок у бік драматичної романтики і приміряла манікюр, натхненний "Ромео і Джульєттою". І хоч зазвичай вона тяжіє до стриманих рішень, тут Бачік дозволив собі максимум деталей, блиску й символів.

Різдвяний манікюр 2025

Кожен ніготь — окрема мініатюра.

  1. На великому пальці — густий червоний лак і золотий хрест, прикрашений кристалами.
  2. На вказівному — біла база і геометрична зірка зі смарагдовою серединою.
  3. Середній палець отримав теплий рожево-рум’яний відтінок і золоте "Священне Серце" з рубіном.
  4. Безіменний Бачік залишив майже "голим", але розставив на ньому перлини та кольорові камінці.
  5. Мізинець як окрема історія: насичений пурпурово-рожевий тон, який додає всій композиції глибини.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Та найбільш зворушливою деталлю став не блиск, а символіка. Майстер використав два камені — рубін та аквамарин. Рубін пов’язують із внутрішньою стійкістю та творчою енергією, що в стилі Селени. Аквамарин, який відповідає знаку Бенні Бланко, асоціюється зі спокоєм і міцним характером. Разом вони оживлюють манікюр у дуже особистий спосіб, перетворюючи його на жест-посвяту двом людям, що нарешті наважились на новий етап у стосунках.

Як повторити манікюр у стилі Гомес

Обирайте щільні святкові відтінки — червоний, глибокий рожевий, білий. Додайте одну-дві обʼємні деталі: невеликий хрест, сердечко чи зірку, але так, щоб вони не "заглушили" основний колір. На одному нігті можна залишити чисту базу й розставити невеликі перлинки, щоб зробити його особливим.

Раніше ми писали про те, яким витонченим манікюром вдалось вразити усіх учасниці шоу "Холостяк-14".

Також ми повідомляли, що відтінок в манікюрі дуже важливий. Є найбільш універсальні кольори, що завжди актуальні.

мода знаменитості манікюр Селена Гомес нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
