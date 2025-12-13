Какой маникюр принесет удачу в 2026 — лучшие оттенки для новогодних образов

Нежный новогодний маникюр. Фото: Freepik

Приближается 2026 — год Огненной Лошади. Он символизирует независимость и счастье. Этот период станет временем смелых решений и новых успешных начинаний. Чтобы усилить ту или иную энергию, стоит выбрать правильный цвет маникюра для новогоднего образа. Он может притянуть то, чего вам больше всего хочется.

Какой цвет маникюра выбрать под новогодний образ

Красный

Это главный цвет стихии огня. Он символизирует энергию, страсть и силу. Кроме того, такой оттенок уже стал классикой, которая подходит ко всему. Красный — это универсальный и эффектный выбор.

Красный цвет маникюра. Фото: Instagram

Золотой

Такой цвет символизирует солнечную энергию. Кроме того, он тесно связан с финансами и будет притягивать деньги в 2026 году. Золотой оттенок маникюра выглядит богато и идеально подходит к праздничным образам.

Золотой оттенок маникюра. Фото: Instagram

Изумрудный

Этот цвет символизирует здоровье, гармонию и спокойствие. Кроме того, он еще и означает обновление и может раскрыть особую энергию. Такой благородный оттенок очень глубокий и элегантный. Он подойдет к любому вечернему образу.

Маникюр в изумрудном оттенке. Фото: Instagram

Коричневый

Если вы хотите привлечь в 2026 году стабильность, обратите внимание именно на этот оттенок. Коричневый также символизирует надежность и естественность. К тому же в этом сезоне такой цвет наиболее трендовый.

Коричневый маникюр. Фото: Instagram

Молочный

Этот оттенок символизирует спокойствие, внутренний баланс и гармонию. Он принесет удачу в 2026 году. Такой цвет — это универсальная база, которая будет актуальной всегда. Он особенно удачно впишется в новогодние образы.

Матовый молочный маникюр. Фото: Instagram

Выбирайте тот цвет, который отзывается вам больше всего. Это поможет не просто встретить 2026 год красиво, но и притянуть к себе успех, спокойствие, вдохновение и необходимую энергию.

