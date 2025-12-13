Який манікюр принесе удачу у 2026 — кращі відтінки для новорічних образів

Ніжний новорічний манікюр. Фото: Freepik

Наближається 2026 — рік Вогняного Коня. Він символізує незалежність та щастя. Цей період стане часом сміливих рішень та нових успішних починань. Аби підсилити ту чи іншу енергію, варто обрати правильний колір манікюру для новорічного образу. Він може притягнути те, чого вам найбільше хочеться.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Який колір манікюру обрати під новорічний образ

Червоний

Це головний колір стихії вогню. Він символізує енергію, пристрасть та силу. Крім того, такий відтінок вже став класикою, яка пасує до всього. Червоний — це універсальний та ефектний вибір.

Червоний колір манікюру. Фото: Instagram

Золотий

Такий колір символізує сонячну енергію. Крім того, він тісно пов'язаний з фінансами й буде притягувати гроші у 2026 році. Золотий відтінок манікюру має багатий вигляд та ідеально пасуватиме до святкових образів.

Золотий відтінок манікюру. Фото: Instagram

Смарагдовий

Цей колір символізує здоров'я, гармонію та спокій. Крім того, він ще й означає оновлення та може розкрити особливу енергію. Такий благородний відтінок дуже глибокий та елегантний. Він пасуватиме до будь-якого вечірнього образу.

Манікюр у смарагдовому відтінку. Фото: Instagram

Коричневий

Якщо ви хочете привернути у 2026 році стабільність, зверніть увагу саме на цей відтінок. Коричневий також символізує надійність та природність. До того ж у цьому сезоні такий колір найбільш трендовий.

Коричневий манікюр. Фото: Instagram

Молочний

Цей відтінок символізує спокій, внутрішній баланс та гармонію. Він принесе удачу у 2026 році. Такий колір — це універсальна база, яка буде актуальною завжди. Він особливо вдало впишеться у новорічні образи.

Матовий молочний манікюр. Фото: Instagram

Обирайте той колір, який відгукується вам найбільше. Це допоможе не просто зустріти 2026 рік красиво, а й притягнути до себе успіх, спокій, натхнення та необхідну енергію.

