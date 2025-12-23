Відео
Заборонені кольори для святкового манікюру у 2026 році

Заборонені кольори для святкового манікюру у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 14:53
Не повторюйте цього манікюру — 3 кольори, що приносять невдачу
Яскравий манікюр та новорічна атрибутика. Фото: freepik

За східним календарем наближається рік Вогняного Коня, а отже є свої правила щодо кольорів. Китайці вважають, що деяких відтінків в манікюрі краще уникати, якщо не хочете притягнути в своє життя неприємності.

Видання The Chairmans Bao розібрало три кольори в манікюрі, які потрапили під заборону.

Читайте також:

Небажаний манікюр у новорічну ніч

Чорний

У Китаї чорний асоціюється з вугіллям та сирою землею. Це не про елегантність чи стриманість, як у західній культурі, а про щось протилежне. Чорний там сприймають як провідник негативної енергії, символ болю і зла.

Чорний колір в манікюрі в тренді
Манікюр в чорному кольорі. Фото з Instagram

Його уникають не тільки в одязі, а й в інтер'єрі, аксесуарах, навіть у манікюрі. Якщо у нас чорний — це база гардеробу, то в Піднебесній це колір, який краще залишити за дверима, особливо коли йдеться про святкові події.

Білий

Білосніжний у нашій культурі — це чистота, світло, початок. У Китаї — протилежне. Білий одяг там носять на похоронах, тому він став символом горя і втрати. Це не колір радості чи оновлення, а колір смутку.

Заборонені кольори для святкового манікюру у 2026 році - фото 2
Білий колір нігтів. Фото з Instagram

Манікюр білого кольору за східними традиціями може "притягнути" розчарування замість святкового настрою. Звісно, це просто вірування, але якщо ви дотримуєтесь східних традицій або просто хочете перестрахуватися — білого краще уникнути.

Синій

Синій не завжди потрапляє під заборону, але 2026 рік — виняток. Вогняний Кінь і синій колір — це несумісні речі. Синій символізує воду, а вода гасить вогонь. Носити синє у новорічну ніч — це ніби демонструвати неповагу до тварини-покровителя.

Синій колір не завжди вдалий вибір для манікюру
Сині нігті. Фото з Instagram

Якщо ви плануєте святкувати за східними традиціями, синій краще замінити на щось нейтральне або на відтінки, які підтримують вогняну стихію — червоний, оранжевий, золотий.

Чи варто в це вірити

Все залежить від того, наскільки серйозно ви ставитеся до східних традицій. Китайці вибирають кольори дуже уважно, бо вірять, що відтінки впливають на енергетику і можуть або підтримати, або зіпсувати настрій наступного року.

Якщо сумніваєтеся, то можна просто уникнути цих трьох кольорів у новорічну ніч і обрати щось інше. Це не гарантує удачу, але принаймні не суперечить традиціям.

Раніше ми писали про те, який манікюр підкорив ніжністю більшість жінок. 

Також ми повідомляли про вдалі варіанти манікюру на Різдво та Новий рік.

свята мода манікюр стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
