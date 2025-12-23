Не повторюйте цього манікюру — 3 кольори, що приносять невдачу

Яскравий манікюр та новорічна атрибутика. Фото: freepik

За східним календарем наближається рік Вогняного Коня, а отже є свої правила щодо кольорів. Китайці вважають, що деяких відтінків в манікюрі краще уникати, якщо не хочете притягнути в своє життя неприємності.

Видання The Chairmans Bao розібрало три кольори в манікюрі, які потрапили під заборону.

Небажаний манікюр у новорічну ніч

Чорний

У Китаї чорний асоціюється з вугіллям та сирою землею. Це не про елегантність чи стриманість, як у західній культурі, а про щось протилежне. Чорний там сприймають як провідник негативної енергії, символ болю і зла.

Манікюр в чорному кольорі. Фото з Instagram

Його уникають не тільки в одязі, а й в інтер'єрі, аксесуарах, навіть у манікюрі. Якщо у нас чорний — це база гардеробу, то в Піднебесній це колір, який краще залишити за дверима, особливо коли йдеться про святкові події.

Білий

Білосніжний у нашій культурі — це чистота, світло, початок. У Китаї — протилежне. Білий одяг там носять на похоронах, тому він став символом горя і втрати. Це не колір радості чи оновлення, а колір смутку.

Білий колір нігтів. Фото з Instagram

Манікюр білого кольору за східними традиціями може "притягнути" розчарування замість святкового настрою. Звісно, це просто вірування, але якщо ви дотримуєтесь східних традицій або просто хочете перестрахуватися — білого краще уникнути.

Синій

Синій не завжди потрапляє під заборону, але 2026 рік — виняток. Вогняний Кінь і синій колір — це несумісні речі. Синій символізує воду, а вода гасить вогонь. Носити синє у новорічну ніч — це ніби демонструвати неповагу до тварини-покровителя.

Сині нігті. Фото з Instagram

Якщо ви плануєте святкувати за східними традиціями, синій краще замінити на щось нейтральне або на відтінки, які підтримують вогняну стихію — червоний, оранжевий, золотий.

Чи варто в це вірити

Все залежить від того, наскільки серйозно ви ставитеся до східних традицій. Китайці вибирають кольори дуже уважно, бо вірять, що відтінки впливають на енергетику і можуть або підтримати, або зіпсувати настрій наступного року.

Якщо сумніваєтеся, то можна просто уникнути цих трьох кольорів у новорічну ніч і обрати щось інше. Це не гарантує удачу, але принаймні не суперечить традиціям.

