Трендовий зимовий манікюр 2026 — для будь-якої довжини нігтів

Нігті, як ще кажуть "скляні", стають одним із головних манікюрних трендів на 2026 рік. Вони нагадують хромовані дизайни, але мають оригінальніший вигляд за рахунок більшої прозорості. На них дивишся і здається, ніби світло проходить крізь скло. Такий манікюр підкреслює акуратність та блиск натуральної нігтьової пластини.

Що таке "скляні нігті"

Скляні нігті — це прозоре, блискуче покриття, яке має свіжий вигляд при різних обставинах. На відміну від перламутрових чи молочних лаків, тут відсутня зайва текстура — є тільки чиста прозорість. Навіть невелика кольорова база робить ефект більш глибоким і виразним.

За словами специалістів, секрет гарного результату у підготовці нігтя та правильному нанесенні шарів.

Чому це цікаво

Тренд на "скляні нігті" повторює тенденцію натуральності в б’юті сфері: чиста шкіра, природне волосся, акуратні нігті. Прозорі дизайни роблять образ легким і підкреслюють форму нігтя, не перевантажуючи його. Крім того, такий манікюр добре контрастує із зимовими образами і має гарний вигляд навіть у різні сезони.

Як зробити вдома

Щоб повторити ефект скляних нігтів:

Очистіть нігтьову пластину та кутикулу. Нанесіть базу. Додайте хромовану основу. Покрийте товстим шаром прозорого Apex-гелю. Завершіть топ-покриттям для дзеркального блиску.

Важливо пам’ятати про те, що прозорість не повинна бути абсолютно "порожньою". Трохи глибини робить ефект більш живим і помітним.

