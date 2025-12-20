Відео
Головна Мода Найніжніший манікюр зими-2026, який вже підкорив всіх

Найніжніший манікюр зими-2026, який вже підкорив всіх

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 19:40
Трендовий зимовий манікюр 2026 — для будь-якої довжини нігтів
Природні нігті. Фото: freepik

Нігті, як ще кажуть "скляні", стають одним із головних манікюрних трендів на 2026 рік. Вони нагадують хромовані дизайни, але мають оригінальніший вигляд за рахунок більшої прозорості. На них дивишся і здається, ніби світло проходить крізь скло. Такий манікюр підкреслює акуратність та блиск натуральної нігтьової пластини.

Сайт Новини.LIVE розповість, чим зумовлений цей манікюрний тренд.



Що таке "скляні нігті"

Скляні нігті — це прозоре, блискуче покриття, яке має свіжий вигляд при різних обставинах. На відміну від перламутрових чи молочних лаків, тут відсутня зайва текстура — є тільки чиста прозорість. Навіть невелика кольорова база робить ефект більш глибоким і виразним.

За словами специалістів, секрет гарного результату у підготовці нігтя та правильному нанесенні шарів.

Який тренд в манікюрі набирає популярності
Прозорі нігті. Фото з Instagram

Чому це цікаво

Тренд на "скляні нігті" повторює тенденцію натуральності в б’юті сфері: чиста шкіра, природне волосся, акуратні нігті. Прозорі дизайни роблять образ легким і підкреслюють форму нігтя, не перевантажуючи його. Крім того, такий манікюр добре контрастує із зимовими образами і має гарний вигляд навіть у різні сезони.

Тренд на "скляні нігті" цієї зими
Витончений манікюр. Фото з Instagram

Як зробити вдома

Щоб повторити ефект скляних нігтів:

  1. Очистіть нігтьову пластину та кутикулу.
  2. Нанесіть базу.
  3. Додайте хромовану основу.
  4. Покрийте товстим шаром прозорого Apex-гелю.
  5. Завершіть топ-покриттям для дзеркального блиску.

Важливо пам’ятати про те, що прозорість не повинна бути абсолютно "порожньою". Трохи глибини робить ефект більш живим і помітним.

Раніше ми писали про те, який манікюр на свята показала співачка Селена Гомес.

Також ми повідомляли, яким дизайном манікюра приємно здивувала учасниця "Холостяка-14".


Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
