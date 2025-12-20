Трендовый зимний маникюр 2026 — для любой длины ногтей

Естественные ногти. Фото: freepik

Ногти, как еще говорят "стеклянные", становятся одним из главных маникюрных трендов на 2026 год. Они напоминают хромированные дизайны, но выглядят более оригинально за счет большей прозрачности. На них смотришь и кажется, будто свет проходит сквозь стекло. Такой маникюр подчеркивает аккуратность и блеск натуральной ногтевой пластины.

Сайт Новини.LIVE расскажет, чем обусловлен этот маникюрный тренд.

Реклама

Читайте также:

Что такое "стеклянные ногти"

Стеклянные ногти — это прозрачное, блестящее покрытие, которое выглядит свежо при различных обстоятельствах. В отличие от перламутровых или молочных лаков, здесь отсутствует лишняя текстура — есть только чистая прозрачность. Даже небольшая цветная база делает эффект более глубоким и выразительным.

По словам специалистов, секрет хорошего результата в подготовке ногтя и правильном нанесении слоев.

Прозрачные ногти. Фото из Instagram

Почему это интересно

Тренд на "стеклянные ногти" повторяет тенденцию натуральности в бьюти сфере: чистая кожа, естественные волосы, аккуратные ногти. Прозрачные дизайны делают образ легким и подчеркивают форму ногтя, не перегружая его. Кроме того, такой маникюр хорошо контрастирует с зимними образами и выглядит здорово даже в разные сезоны.

Изящный маникюр. Фото из Instagram

Как сделать дома

Чтобы повторить эффект стеклянных ногтей:

Очистите ногтевую пластину и кутикулу. Нанесите базу. Добавьте хромированную основу. Покройте толстым слоем прозрачного Apex-геля. Завершите топ-покрытие для зеркального блеска.

Важно помнить о том, что прозрачность не должна быть абсолютно "пустой". Немного глубины делает эффект более живым и заметным.

Ранее мы писали о том, какой маникюр на праздники показала певица Селена Гомес.

Также мы сообщали, каким дизайном маникюра приятно удивила участница "Холостяка-14".