Трендовый зимний маникюр 2026 — для любой длины ногтей

Самый нежный маникюр зимы-2026, который уже покорил всех
Ногти, как еще говорят "стеклянные", становятся одним из главных маникюрных трендов на 2026 год. Они напоминают хромированные дизайны, но выглядят более оригинально за счет большей прозрачности. На них смотришь и кажется, будто свет проходит сквозь стекло. Такой маникюр подчеркивает аккуратность и блеск натуральной ногтевой пластины.
Что такое "стеклянные ногти"
Стеклянные ногти — это прозрачное, блестящее покрытие, которое выглядит свежо при различных обстоятельствах. В отличие от перламутровых или молочных лаков, здесь отсутствует лишняя текстура — есть только чистая прозрачность. Даже небольшая цветная база делает эффект более глубоким и выразительным.
По словам специалистов, секрет хорошего результата в подготовке ногтя и правильном нанесении слоев.
Почему это интересно
Тренд на "стеклянные ногти" повторяет тенденцию натуральности в бьюти сфере: чистая кожа, естественные волосы, аккуратные ногти. Прозрачные дизайны делают образ легким и подчеркивают форму ногтя, не перегружая его. Кроме того, такой маникюр хорошо контрастирует с зимними образами и выглядит здорово даже в разные сезоны.
Как сделать дома
Чтобы повторить эффект стеклянных ногтей:
- Очистите ногтевую пластину и кутикулу.
- Нанесите базу.
- Добавьте хромированную основу.
- Покройте толстым слоем прозрачного Apex-геля.
- Завершите топ-покрытие для зеркального блеска.
Важно помнить о том, что прозрачность не должна быть абсолютно "пустой". Немного глубины делает эффект более живым и заметным.
