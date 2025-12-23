Не повторяйте этого маникюра — 3 цвета, приносящие неудачу

Запрещенные цвета для праздничного маникюра в 2026 году
По восточному календарю приближается год Огненной Лошади, а значит есть свои правила относительно цветов. Китайцы считают, что некоторых оттенков в маникюре лучше избегать, если не хотите притянуть в свою жизнь неприятности.
Издание The Chairmans Bao разобрало три цвета в маникюре, которые попали под запрет.
Нежелательный маникюр в новогоднюю ночь
Черный
В Китае черный ассоциируется с углем и сырой землей. Это не об элегантности или сдержанности, как в западной культуре, а о чем-то противоположном. Черный там воспринимают как проводник негативной энергии, символ боли и зла.
Его избегают не только в одежде, но и в интерьере, аксессуарах, даже в маникюре. Если у нас черный — это база гардероба, то в Поднебесной это цвет, который лучше оставить за дверью, особенно когда речь идет о праздничных событиях.
Белый
Белоснежный в нашей культуре — это чистота, свет, начало. В Китае — противоположное. Белую одежду там носят на похоронах, поэтому она стала символом горя и потери. Это не цвет радости или обновления, а цвет грусти.
Маникюр белого цвета по восточным традициям может "притянуть" разочарование вместо праздничного настроения. Конечно, это просто верования, но если вы придерживаетесь восточных традиций или просто хотите перестраховаться — белого лучше избежать.
Синий
Синий не всегда попадает под запрет, но 2026 год — исключение. Огненная Лошадь и синий цвет — это несовместимые вещи. Синий символизирует воду, а вода гасит огонь. Носить синее в новогоднюю ночь — это как бы демонстрировать неуважение к животному-покровителю.
Если вы планируете праздновать по восточным традициям, синий лучше заменить на что-то нейтральное или на оттенки, которые поддерживают огненную стихию — красный, оранжевый, золотой.
Стоит ли в это верить
Все зависит от того, насколько серьезно вы относитесь к восточным традициям. Китайцы выбирают цвета очень внимательно, так как верят, что оттенки влияют на энергетику и могут либо поддержать, либо испортить настроение в следующем году.
Если сомневаетесь, то можно просто избежать этих трех цветов в новогоднюю ночь и выбрать что-то другое. Это не гарантирует удачу, но по крайней мере не противоречит традициям.
