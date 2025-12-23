Не повторяйте этого маникюра — 3 цвета, приносящие неудачу

Яркий маникюр и новогодняя атрибутика. Фото: freepik

По восточному календарю приближается год Огненной Лошади, а значит есть свои правила относительно цветов. Китайцы считают, что некоторых оттенков в маникюре лучше избегать, если не хотите притянуть в свою жизнь неприятности.

Издание The Chairmans Bao разобрало три цвета в маникюре, которые попали под запрет.

Нежелательный маникюр в новогоднюю ночь

Черный

В Китае черный ассоциируется с углем и сырой землей. Это не об элегантности или сдержанности, как в западной культуре, а о чем-то противоположном. Черный там воспринимают как проводник негативной энергии, символ боли и зла.

Маникюр в черном цвете. Фото из Instagram

Его избегают не только в одежде, но и в интерьере, аксессуарах, даже в маникюре. Если у нас черный — это база гардероба, то в Поднебесной это цвет, который лучше оставить за дверью, особенно когда речь идет о праздничных событиях.

Белый

Белоснежный в нашей культуре — это чистота, свет, начало. В Китае — противоположное. Белую одежду там носят на похоронах, поэтому она стала символом горя и потери. Это не цвет радости или обновления, а цвет грусти.

Белый цвет ногтей. Фото из Instagram

Маникюр белого цвета по восточным традициям может "притянуть" разочарование вместо праздничного настроения. Конечно, это просто верования, но если вы придерживаетесь восточных традиций или просто хотите перестраховаться — белого лучше избежать.

Синий

Синий не всегда попадает под запрет, но 2026 год — исключение. Огненная Лошадь и синий цвет — это несовместимые вещи. Синий символизирует воду, а вода гасит огонь. Носить синее в новогоднюю ночь — это как бы демонстрировать неуважение к животному-покровителю.

Синие ногти. Фото из Instagram

Если вы планируете праздновать по восточным традициям, синий лучше заменить на что-то нейтральное или на оттенки, которые поддерживают огненную стихию — красный, оранжевый, золотой.

Стоит ли в это верить

Все зависит от того, насколько серьезно вы относитесь к восточным традициям. Китайцы выбирают цвета очень внимательно, так как верят, что оттенки влияют на энергетику и могут либо поддержать, либо испортить настроение в следующем году.

Если сомневаетесь, то можно просто избежать этих трех цветов в новогоднюю ночь и выбрать что-то другое. Это не гарантирует удачу, но по крайней мере не противоречит традициям.

