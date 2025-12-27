Самый популярный цвет маникюра сезона — эффектный хит

Красивые ногти. Фото: freepik

Коричневый цвет на ногтях до сих пор актуален и более того, набирает популярности. Поисковые запросы chocolate nails выросли на 600%. Разбираемся, что это такое и почему этот тренд набирает популярность в маникюре.

Об этом написало издание Vogue.

Что такое chocolate nails

Это не один оттенок, а целая гамма. От светлого бежа, который едва отличается от цвета кожи, до глубокого темного коричневого, почти черного. Главное, чтобы был теплый подтон, или красный, или золотистый. Холодный коричневый — это уже другая история, и она не про этот тренд.

Лаконичные коричневые ногти. Фото из Instagram

А еще он удачно смотрится на любой длине ногтей. Поэтому как с каштановыми волосами или помадой в стиле 90-х — надо лишь подобрать свой оттенок. Светлая кожа — берите мокко или молочный шоколад. Темная — можно темнее, до горького какао.

Варианты маникюра, которые делают сейчас

Французский маникюр в коричневых тонах вместо белого. Выглядит менее офисно, чем классический, но все еще сдержанно.

Френч. Фото из Instagram

Комбинация шоколада и золота подойдет, если хочется праздничного настроения. Так же как золотые полоски, фольга, мелкие детали на коричневой базе.

Стильный маникюр с коричневым цветом. Фото из Instagram

Glazed donut эффект, только в коричневом. Глянцевый перелив, который ловит свет. Подходит, если любите glazed chocolate donut от Hailey Bieber, но хотите что-то потемнее.

Glazed donut эффект. Фото из Instagram

Или просто выберите один оттенок из палитры в салоне. Иногда самый простой вариант — самый лучший. Особенно если не хотите каждую неделю ходить на коррекцию сложного дизайна.

