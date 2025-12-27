Самый популярный цвет маникюра сезона — эффектный хит

Модный цвет ногтей, который выглядит дорого и актуально
Коричневый цвет на ногтях до сих пор актуален и более того, набирает популярности. Поисковые запросы chocolate nails выросли на 600%. Разбираемся, что это такое и почему этот тренд набирает популярность в маникюре.
Что такое chocolate nails
Это не один оттенок, а целая гамма. От светлого бежа, который едва отличается от цвета кожи, до глубокого темного коричневого, почти черного. Главное, чтобы был теплый подтон, или красный, или золотистый. Холодный коричневый — это уже другая история, и она не про этот тренд.
А еще он удачно смотрится на любой длине ногтей. Поэтому как с каштановыми волосами или помадой в стиле 90-х — надо лишь подобрать свой оттенок. Светлая кожа — берите мокко или молочный шоколад. Темная — можно темнее, до горького какао.
Варианты маникюра, которые делают сейчас
Французский маникюр в коричневых тонах вместо белого. Выглядит менее офисно, чем классический, но все еще сдержанно.
Комбинация шоколада и золота подойдет, если хочется праздничного настроения. Так же как золотые полоски, фольга, мелкие детали на коричневой базе.
Glazed donut эффект, только в коричневом. Глянцевый перелив, который ловит свет. Подходит, если любите glazed chocolate donut от Hailey Bieber, но хотите что-то потемнее.
Или просто выберите один оттенок из палитры в салоне. Иногда самый простой вариант — самый лучший. Особенно если не хотите каждую неделю ходить на коррекцию сложного дизайна.
