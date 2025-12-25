Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Новий манікюр 2026 — дизайни нігтів, що підкорили Instagram

Новий манікюр 2026 — дизайни нігтів, що підкорили Instagram

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 09:15
Який манікюр у тренді взимку 2026 — найкращі форми й дизайни
Манікюр з червоним кольором. Фото: freepik

Взимку манікюр стає темнішим і цікавішим — дівчата відходять від нюдових відтінків і обирають щось більш насичене. Якщо втомились самостійно шукати щось на просторах інтернету, то ми вам допоможемо.

Новини.LIVE розібрався, що зараз актуально в манікюрі.

Реклама
Читайте також:

Нові тренди в манікюрі на цю зиму

Кольори

Класичний нюд нікуди не зник, але його вже не так активно носять, як минулого року. Натомість дівчата обирають яскраві й насичені кольори: фуксія, зелений, таємничий синій. Коричневий теж залишається в грі — це той варіант, коли хочеться щось виразніше за прозоро-рожеве, але спокійне.

Синій колір в манікюрі в тренді
Сині нігті. Фото з Instagram

Дизайни

Металік повернувся, але не у вигляді дзеркального блиску. Мова про матовий метал або метал з текстурою, який не відсвічує, як фольга, а просто додає глибини кольору. Манікюр "котяче око" теж ще на піку популярності, він поєднує металеве сяйво, магічну гру світла і візуальний ефект руху.

Металік в манікюрі повернувся
Металік. Фото з Instagram

Форми

М'який квадрат досі тримається як універсальний варіант. Він зручний, не чіпляється за речі і має охайний вигляд навіть без складного дизайну. Але цієї зими до нього додався стилето — гостра форма, яка має зухвалий і неординарний вигляд.

Форма стилето в манікюрі знову викликала обговорення
Форма стилето. Фото з Instagram

Проте стилето — це не для всіх.

  1. По-перше, він незручний у побуті: важко набирати текст на телефоні, застібати ґудзики, брати дрібні речі.
  2. По-друге, він візуально подовжує пальці, що добре для коротких пальців, але може зробити довгі ще довшими.

Овал залишається компромісом між квадратом і стилето. Він гарно обрамляє ніготь і має природніший вигляд. Це той варіант, який підходить майже всім і не вимагає особливої уваги до деталей.

Раніше ми писали про те, які кольори в манікюрі варто розглянути на новорічну ніч, щоб привернути в своє життя удачу.

Також ми повідомляли, який варіант манікюру від Селени Гомес можна спробувати зробити на свята.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації