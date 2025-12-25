Який манікюр у тренді взимку 2026 — найкращі форми й дизайни

Манікюр з червоним кольором. Фото: freepik

Взимку манікюр стає темнішим і цікавішим — дівчата відходять від нюдових відтінків і обирають щось більш насичене. Якщо втомились самостійно шукати щось на просторах інтернету, то ми вам допоможемо.

Нові тренди в манікюрі на цю зиму

Кольори

Класичний нюд нікуди не зник, але його вже не так активно носять, як минулого року. Натомість дівчата обирають яскраві й насичені кольори: фуксія, зелений, таємничий синій. Коричневий теж залишається в грі — це той варіант, коли хочеться щось виразніше за прозоро-рожеве, але спокійне.

Сині нігті. Фото з Instagram

Дизайни

Металік повернувся, але не у вигляді дзеркального блиску. Мова про матовий метал або метал з текстурою, який не відсвічує, як фольга, а просто додає глибини кольору. Манікюр "котяче око" теж ще на піку популярності, він поєднує металеве сяйво, магічну гру світла і візуальний ефект руху.

Металік. Фото з Instagram

Форми

М'який квадрат досі тримається як універсальний варіант. Він зручний, не чіпляється за речі і має охайний вигляд навіть без складного дизайну. Але цієї зими до нього додався стилето — гостра форма, яка має зухвалий і неординарний вигляд.

Форма стилето. Фото з Instagram

Проте стилето — це не для всіх.

По-перше, він незручний у побуті: важко набирати текст на телефоні, застібати ґудзики, брати дрібні речі. По-друге, він візуально подовжує пальці, що добре для коротких пальців, але може зробити довгі ще довшими.

Овал залишається компромісом між квадратом і стилето. Він гарно обрамляє ніготь і має природніший вигляд. Це той варіант, який підходить майже всім і не вимагає особливої уваги до деталей.

