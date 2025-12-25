Какой маникюр в тренде зимой 2026 — лучшие формы и дизайны

Маникюр с красным цветом. Фото: freepik

Зимой маникюр становится темнее и интереснее — девушки отходят от нюдовых оттенков и выбирают что-то более насыщенное. Если устали самостоятельно искать что-то на просторах интернета, то мы вам поможем.

Новини.LIVE разобрался, что сейчас актуально в маникюре.

Новые тренды в маникюре на эту зиму

Цвета

Классический нюд никуда не исчез, но его уже не так активно носят, как в прошлом году. Вместо этого девушки выбирают яркие и насыщенные цвета: фуксия, зеленый, таинственный синий. Коричневый тоже остается в игре — это тот вариант, когда хочется что-то выразительнее прозрачно-розового, но спокойное.

Ногти в синем цвете. Фото из Instagram

Дизайны

Металлик вернулся, но не в виде зеркального блеска. Речь о матовом металле или металле с текстурой, который не отсвечивает, как фольга, а просто добавляет глубины цвету. Маникюр "кошачий глаз" тоже еще на пике популярности, он сочетает металлическое сияние, магическую игру света и визуальный эффект движения.

Металлик. Фото из Instagram

Формы

Мягкий квадрат до сих пор держится как универсальный вариант. Он удобен, не цепляется за вещи и выглядит опрятно даже без сложного дизайна. Но этой зимой к нему добавился стилето — острая форма, которая выглядит дерзко и неординарно.

Форма стилето. Фото из Instagram

Однако стилето — это не для всех.

Во-первых, он неудобен в быту: трудно набирать текст на телефоне, застегивать пуговицы, брать мелкие вещи. Во-вторых, он визуально удлиняет пальцы, что хорошо для коротких пальцев, но может сделать длинные еще длиннее.

Овал остается компромиссом между квадратом и стилето. Он красиво обрамляет ноготь и выглядит более естественно. Это тот вариант, который подходит почти всем и не требует особого внимания к деталям.

