Простой френч дома — 2 совета для аккуратного маникюра

Дата публикации 29 декабря 2025 19:48
Как сделать безупречный френч — 2 хитрости для быстрого результата
Французский маникюр. Фото: freepik

Френч — один из самых капризных дизайнов в работе мастера. Проблемы с симметрией, "усами" и чистотой линии появляются даже при идеальной архитектуре ногтя, но это можно исправить двумя простыми приемами.

Новини.LIVE объяснит, какие лайфхаки будут интересны всем.

Почему френч такой сложный

Даже при идеальной форме ногтя френч может выглядеть неровно, требовать нескольких поправок и вызывать раздражение. Но это перестает быть проблемой, если работать не "на глаз", а по системе.

Лайфхак 1: силиконовый вкладыш для идеальных "усов"

Если вас раздражает выводить симметричные "усы" и постоянно подчищать линию — этот способ станет спасением. Суть в том, что вы создаете форму френча не кисточкой, а через шаблон. Это полностью убирает фактор "человеческого глаза".

Ідеальний френч можливий без особливих зусиль
Лаконичный френч. Фото из Instagram

Как делать

Полностью прокрасьте ноготь выбранным цветом. Возьмите силиконовый вкладыш и зафиксируйте его на цветное покрытие. Отправьте в лампу. После полимеризации лишняя часть покрытия легко снимается с формы. Подберите подходящий гель, выложите его в форму и сделайте аккуратный оттиск. Таким образом риск асимметрии снижается в разы.

@nogtevoi__centr

Якщо у вас є проблеми з викладкою чи малюванням френча - забудьте! 3 молдами можна створити найкрасивішу лінію посмішки за 5 хвилин! Молди - це силіконові вставки у верхні форми. Молди можна використовувати багаторазово. Очищати молд від залишків матеріалу найкраще скотчем. Не використовуйте спирт для очищення і не допускайте потрапляння УФ-променів.

♬ original sound - 🎶🎧

Лайфхак 2: френч-слайдеры без складок

Френч-слайдеры — удобный инструмент, но часто они мнутся, плохо двигаются, дают заломы и оставляют "кратеры". Ключ к успеху — влажная гелевая подложка.

@lillyshop_

Найпопулярніші слайди цієї неділі 🔥😍 В наявності чорні, білі, кольорові ❣️ Як Вам такий варіант френчу? #трендовийманікюр#френч#гельлак#верхніформи

♬ оригинальный звук - LillyShop

Как делать

Нанесите прозрачный гель на ноготь. Полусухой кисточкой аккуратно вотрите его в поверхность. Не сушите покрытие. Перенесите слайдер с влажной губки кисточкой. Спокойно выровняйте его, без давления. Только после этого отправляйте в лампу и перекрывайте топом.

Як зробити френч, що завжди в моді
Классический френч. Фото из Instagram

Кому подойдут эти техники

Мастерам классического и современного френча. Тем, кто работает в плотной записи и не имеет времени на переделки. Специалистам, которые устали от постоянных коррекций. Тем, кто хочет делать самостоятельно френч без напряжения и получать стабильный результат.

Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
