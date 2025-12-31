Відео
Два виділені пальці — чи залишився цей тренд у манікюрі 2026 року

Два виділені пальці — чи залишився цей тренд у манікюрі 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 19:54
Манікюр із акцентом — чи модно ще фарбувати два пальці інакше
Манікюр. Фото: freepik

Природність зараз панує скрізь: в макіяжі, одязі, манікюрі. Нюдові відтінки, мінімум деталей. На цьому фоні виникає питання: чи модно досі виділяти два пальці іншим кольором, чи це вже застаріло?

Сайт Новини.LIVE вирішив в цьому розібратися.

Читайте також:

Два акцентні пальці не зникли з манікюрних трендів, просто змінився підхід. Раніше це робили яскраво: чорна база, золоті акценти, стрази, блискітки. Зараз акценти стали менш помітними, але залишились ефектними.

Які варіанти манікюру найвдаліші 

Два відтінки однієї гами

Наприклад, вся рука в світло-рожевому, а два пальці — в темнішому рожевому. Або вся рука в бежевому, а акценти — в каштановому. Такий манікюр легко зробити навіть вдома, не потрібен майстер з десятирічним досвідом. Просто два лаки з однієї палітри, і все. Або ж гра контрастів, як завжди.

Який трендовий манікюр легко зробити вдома
Манікюр з акцент на один ніготь. Фото з Instagram

Глянець і матовість

Вся рука в одному кольорі, але два пальці — з матовим топом. Або навпаки: база матова, акценти глянцеві. Колір той самий, але текстура змінюється, і це вже інший вигляд. Це працює навіть з нюдовими, а не тільки з яскравими відтінками.

Два виділені пальці — чи залишився цей тренд у манікюрі 2026 року - фото 2
Манікюр на контрасті. Фото з Instagram

Мінімальні деталі на акцентах

База нюдова, а на двох пальцях — тонка золота смужка, один камінчик, крихітний принт. Не весь ніготь вкритий дизайном, просто дрібна деталь, яка не перетягує на себе увагу.

В манікюрі корисно додати яскраві деталі
Манікюр з принтом. Фото з Instagram

Френч на двох пальцях

Вся рука в однотонному покритті, а на безіменному та середньому — класичний або кольоровий френч. Це додає структури манікюру, але не робить його занадто складним.

Цікавий варіант френчу в тренді
Френч на двох пальцях. Фото з Instagram

Френч зараз знову актуальний, але не білий, а в відтінках нюду або навіть шоколаду. Можна поєднати його з однотонною базою на решті пальців.

Раніше ми писали про те, як самостійно зробити гарний френч, керуючись лише кількома лайфхаками. 

Також ми повідомляли, який колір нігтів буде дуже стильний мати вигляд у 2026 році.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
