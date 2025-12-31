Маникюр с акцентом — модно ли еще красить два пальца иначе

Маникюр. Фото: freepik

Естественность сейчас царит везде: в макияже, одежде, маникюре. Нюдовые оттенки, минимум деталей. На этом фоне возникает вопрос: модно ли до сих пор выделять два пальца другим цветом, или это уже устарело?

Сайт Новини.LIVE решил в этом разобраться.

Реклама

Читайте также:

Два акцентных пальца не исчезли из маникюрных трендов, просто изменился подход. Раньше это делали ярко: черная база, золотые акценты, стразы, блестки. Сейчас акценты стали менее заметными, но остались эффектными.

Какие варианты маникюра самые удачные

Два оттенка одной гаммы

Например, вся рука в светло-розовом, а два пальца — в более темном розовом. Или вся рука в бежевом, а акценты — в каштановом. Такой маникюр легко сделать даже дома, не нужен мастер с десятилетним опытом. Просто два лака из одной палитры, и все. Или же игра контрастов, как всегда.

Маникюр с акцент на один ноготь. Фото из Instagram

Глянец и матовость

Вся рука в одном цвете, но два пальца — с матовым топом. Или наоборот: база матовая, акценты глянцевые. Цвет тот же, но текстура меняется, и это уже другой вид. Это работает даже с нюдовыми, а не только яркими оттенками.

Маникюр на контрасте. Фото из Instagram

Минимальные детали на акцентах

База нюдовая, а на двух пальцах — тонкая золотая полоска, один камушек, крошечный принт. Не весь ноготь покрыт дизайном, просто мелкая деталь, которая не перетягивает на себя внимание.

Маникюр с принтом. Фото из Instagram

Френч на двух пальцах

Вся рука в однотонном покрытии, а на безымянном и среднем — классический или цветной френч. Это добавляет структуры маникюру, но не делает его слишком сложным.

Френч на двух пальцах. Фото из Instagram

Френч сейчас снова актуален, но не белый, а в оттенках нюда или даже шоколада. Можно совместить его с однотонной базой на остальных пальцах.

Ранее мы писали о том, как самостоятельно сделать красивый френч, руководствуясь всего несколькими лайфхаками.

Также мы сообщали, какой цвет ногтей будет очень стильно выглядеть в 2026 году.