Головна Мода Щоб вдало розпочати 2026-й — манікюр для кожного знака Зодіаку

Щоб вдало розпочати 2026-й — манікюр для кожного знака Зодіаку

Дата публікації: 1 січня 2026 13:45
Манікюр за гороскопом на 2026 рік — який дизайн підходить вашому знаку Зодіаку
Красивий манікюр. Фото: Freepik

Аби 2026 рік був успішним та щасливим, варто почати його з правильного манікюру. Кожному знаку Зодіаку підійде свій особливий дизайн, який притягне удачу. Важливо продумати усе — від кольору до найменших деталей.

Про це пише "РадіоЛюкс".

Читайте також:

Ідеї манікюру для кожного знака Зодіаку

Овен

Вам підійде яскравий червоний манікюр. Доповніть його незвичним дизайном чи блискітками.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Яскравий червоний манікюр. Фото: Instagram

Телець

Почніть новий рік яскраво. Оберіть блискучий варіант дизайну манікюру, наприклад, золотий чи срібний відтінок.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Манікюр з блискітками. Фото: Instagram

Близнюки

Для початку нового року вам підійде ніжний манікюр. Оберіть блакитний відтінок та додайте витончений дизайн.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Ніжний манікюр. Фото: Instagram

Рак

Цьому знаку Зодіаку варто обирати затишний та атмосферний манікюр. Наприклад, можна зробити дизайн у вигляді імбирного пряника.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Цікавий дизайн манікюру. Фото: Instagram

Лев

Настав ваш час сяяти. Зробіть манікюр, який буде нагадувати зоряну ніч. Він притягне удачу.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Манікюр у синьому відтінку. Фото: Instagram

Діва

Почніть цей рік яскраво. Зробіть манікюр у вигляді новорічного салюту — з блискітками та зірочками.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Манікюр з зірками. Фото: Instagram

Терези

Вам варто обрати розкішні квіти. Такий манікюр буде мати дорогий вигляд та притягне успіх.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Червоний манікюр. Фото: Instagram

Скорпіон

Найкращий вибір для вас на початок 2026 року — цікавий дуохром. Такий манікюр зачарує з першого погляду.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Стильний манікюр. Фото: Instagram

Стрілець

Блискітки та зорі — ваш вибір для манікюру. Такий яскравий дизайн допоможе притягнути удачу у 2026 році.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Яскравий рожевий манікюр. Фото: Instagram

Козоріг

Почніть цей рік із затишного візерунка на нігтях. Можна зробити манікюр у вигляді теплого светра.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Новорічний манікюр. Фото: Instagram

Водолій

Зробіть дизайн, схожий на новорічну ялинку. Оберіть святкові прикраси чи гірлянди.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Дизайн манікюру з новорічними прикрасами. Фото: Instagram

Риби

Зірки радять вам зробити манікюр, який буде нагадувати смачні солодощі. Яскравий та незвичний дизайн притягне удачу і щастя.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Красивий манікюр. Фото: Instagram

Ці дизайни допоможуть почати новий 2026 рік успішно. Вони притягнуть в життя кожного знака Зодіаку щастя, любов та удачу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який відтінок манікюру має дорогий вигляд. Він пасуватиме під усе.

Також ми розповідали про те, який манікюр буде трендовим у 2026 році. Ці ідеї підкорили мережу.

мода манікюр поради знаки Зодіаку стиль
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
