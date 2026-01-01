Манікюр за гороскопом на 2026 рік — який дизайн підходить вашому знаку Зодіаку

Щоб вдало розпочати 2026-й — манікюр для кожного знака Зодіаку
Аби 2026 рік був успішним та щасливим, варто почати його з правильного манікюру. Кожному знаку Зодіаку підійде свій особливий дизайн, який притягне удачу. Важливо продумати усе — від кольору до найменших деталей.
Про це пише "РадіоЛюкс".
Ідеї манікюру для кожного знака Зодіаку
Овен
Вам підійде яскравий червоний манікюр. Доповніть його незвичним дизайном чи блискітками.
Телець
Почніть новий рік яскраво. Оберіть блискучий варіант дизайну манікюру, наприклад, золотий чи срібний відтінок.
Близнюки
Для початку нового року вам підійде ніжний манікюр. Оберіть блакитний відтінок та додайте витончений дизайн.
Рак
Цьому знаку Зодіаку варто обирати затишний та атмосферний манікюр. Наприклад, можна зробити дизайн у вигляді імбирного пряника.
Лев
Настав ваш час сяяти. Зробіть манікюр, який буде нагадувати зоряну ніч. Він притягне удачу.
Діва
Почніть цей рік яскраво. Зробіть манікюр у вигляді новорічного салюту — з блискітками та зірочками.
Терези
Вам варто обрати розкішні квіти. Такий манікюр буде мати дорогий вигляд та притягне успіх.
Скорпіон
Найкращий вибір для вас на початок 2026 року — цікавий дуохром. Такий манікюр зачарує з першого погляду.
Стрілець
Блискітки та зорі — ваш вибір для манікюру. Такий яскравий дизайн допоможе притягнути удачу у 2026 році.
Козоріг
Почніть цей рік із затишного візерунка на нігтях. Можна зробити манікюр у вигляді теплого светра.
Водолій
Зробіть дизайн, схожий на новорічну ялинку. Оберіть святкові прикраси чи гірлянди.
Риби
Зірки радять вам зробити манікюр, який буде нагадувати смачні солодощі. Яскравий та незвичний дизайн притягне удачу і щастя.
Ці дизайни допоможуть почати новий 2026 рік успішно. Вони притягнуть в життя кожного знака Зодіаку щастя, любов та удачу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, який відтінок манікюру має дорогий вигляд. Він пасуватиме під усе.
Також ми розповідали про те, який манікюр буде трендовим у 2026 році. Ці ідеї підкорили мережу.
Читайте Новини.LIVE!