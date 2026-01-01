Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Чтобы удачно начать 2026-й — маникюр для каждого знака Зодиака

Чтобы удачно начать 2026-й — маникюр для каждого знака Зодиака

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 13:45
Маникюр по гороскопу на 2026 год — какой дизайн подходит вашему знаку Зодиака
Красивый маникюр. Фото: Freepik

Чтобы 2026 год был успешным и счастливым, стоит начать его с правильного маникюра. Каждому знаку Зодиака подойдет свой особый дизайн, который притянет удачу. Важно продумать все — от цвета до мельчайших деталей.

Об этом пишет "РадіоЛюкс".

Реклама
Читайте также:

Идеи маникюра для каждого знака Зодиака

Овен

Вам подойдет яркий красный маникюр. Дополните его необычным дизайном или блестками.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Яркий красный маникюр. Фото: Instagram

Телец

Начните новый год ярко. Выберите блестящий вариант дизайна маникюра, например, золотой или серебряный оттенок.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Маникюр с блестками. Фото: Instagram

Близнецы

Для начала нового года вам подойдет нежный маникюр. Выберите голубой оттенок и добавьте изящный дизайн.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Нежный маникюр. Фото: Instagram

Рак

Этому знаку Зодиака стоит выбирать уютный и атмосферный маникюр. Например, можно сделать дизайн в виде имбирного пряника.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Интересный дизайн маникюра. Фото: Instagram

Лев

Пришло ваше время сиять. Сделайте маникюр, который будет напоминать звездную ночь. Он притянет удачу.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Маникюр в синем оттенке. Фото: Instagram

Дева

Начните этот год ярко. Сделайте маникюр в виде новогоднего салюта - с блестками и звездочками.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Маникюр со звездами. Фото: Instagram

Весы

Вам стоит выбрать роскошные цветы. Такой маникюр будет иметь дорогой вид и притянет успех.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Красный маникюр. Фото: Instagram

Скорпион

Лучший выбор для вас на начало 2026 года — интересный дуохром. Такой маникюр очарует с первого взгляда.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Стильный маникюр. Фото: Instagram

Стрелец

Блестки и звезды — ваш выбор для маникюра. Такой яркий дизайн поможет притянуть удачу в 2026 году.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Яркий розовый маникюр. Фото: Instagram

Козерог

Начните этот год с уютного узора на ногтях. Можно сделать маникюр в виде теплого свитера.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Новогодний маникюр. Фото: Instagram

Водолей

Сделайте дизайн, похожий на новогоднюю елку. Выберите праздничные украшения или гирлянды.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Дизайн маникюра с новогодними украшениями. Фото: Instagram

Рыбы

Звезды советуют вам сделать маникюр, который будет напоминать вкусные сладости. Яркий и необычный дизайн притянет удачу и счастье.

Манікюр для кожного знака Зодіаку
Красивый маникюр. Фото: Instagram

Эти дизайны помогут начать новый 2026 год успешно. Они притянут в жизнь каждого знака Зодиака счастье, любовь и удачу.

Напомним, ранее мы писали о том, какой оттенок маникюра выглядит дорогостоящим. Он подойдет под все.

Также мы рассказывали о том, какой маникюр будет трендовым в 2026 году. Эти идеи покорили сеть.

мода маникюр советы знаки Зодиака стиль
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации