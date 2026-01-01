Маникюр по гороскопу на 2026 год — какой дизайн подходит вашему знаку Зодиака

Чтобы удачно начать 2026-й — маникюр для каждого знака Зодиака
Чтобы 2026 год был успешным и счастливым, стоит начать его с правильного маникюра. Каждому знаку Зодиака подойдет свой особый дизайн, который притянет удачу. Важно продумать все — от цвета до мельчайших деталей.
Об этом пишет "РадіоЛюкс".
Идеи маникюра для каждого знака Зодиака
Овен
Вам подойдет яркий красный маникюр. Дополните его необычным дизайном или блестками.
Телец
Начните новый год ярко. Выберите блестящий вариант дизайна маникюра, например, золотой или серебряный оттенок.
Близнецы
Для начала нового года вам подойдет нежный маникюр. Выберите голубой оттенок и добавьте изящный дизайн.
Рак
Этому знаку Зодиака стоит выбирать уютный и атмосферный маникюр. Например, можно сделать дизайн в виде имбирного пряника.
Лев
Пришло ваше время сиять. Сделайте маникюр, который будет напоминать звездную ночь. Он притянет удачу.
Дева
Начните этот год ярко. Сделайте маникюр в виде новогоднего салюта - с блестками и звездочками.
Весы
Вам стоит выбрать роскошные цветы. Такой маникюр будет иметь дорогой вид и притянет успех.
Скорпион
Лучший выбор для вас на начало 2026 года — интересный дуохром. Такой маникюр очарует с первого взгляда.
Стрелец
Блестки и звезды — ваш выбор для маникюра. Такой яркий дизайн поможет притянуть удачу в 2026 году.
Козерог
Начните этот год с уютного узора на ногтях. Можно сделать маникюр в виде теплого свитера.
Водолей
Сделайте дизайн, похожий на новогоднюю елку. Выберите праздничные украшения или гирлянды.
Рыбы
Звезды советуют вам сделать маникюр, который будет напоминать вкусные сладости. Яркий и необычный дизайн притянет удачу и счастье.
Эти дизайны помогут начать новый 2026 год успешно. Они притянут в жизнь каждого знака Зодиака счастье, любовь и удачу.
Напомним, ранее мы писали о том, какой оттенок маникюра выглядит дорогостоящим. Он подойдет под все.
Также мы рассказывали о том, какой маникюр будет трендовым в 2026 году. Эти идеи покорили сеть.
Читайте Новини.LIVE!