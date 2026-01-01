Маникюр по гороскопу на 2026 год — какой дизайн подходит вашему знаку Зодиака

Красивый маникюр. Фото: Freepik

Чтобы 2026 год был успешным и счастливым, стоит начать его с правильного маникюра. Каждому знаку Зодиака подойдет свой особый дизайн, который притянет удачу. Важно продумать все — от цвета до мельчайших деталей.

Об этом пишет "РадіоЛюкс".

Идеи маникюра для каждого знака Зодиака

Овен

Вам подойдет яркий красный маникюр. Дополните его необычным дизайном или блестками.

Яркий красный маникюр. Фото: Instagram

Телец

Начните новый год ярко. Выберите блестящий вариант дизайна маникюра, например, золотой или серебряный оттенок.

Маникюр с блестками. Фото: Instagram

Близнецы

Для начала нового года вам подойдет нежный маникюр. Выберите голубой оттенок и добавьте изящный дизайн.

Нежный маникюр. Фото: Instagram

Рак

Этому знаку Зодиака стоит выбирать уютный и атмосферный маникюр. Например, можно сделать дизайн в виде имбирного пряника.

Интересный дизайн маникюра. Фото: Instagram

Лев

Пришло ваше время сиять. Сделайте маникюр, который будет напоминать звездную ночь. Он притянет удачу.

Маникюр в синем оттенке. Фото: Instagram

Дева

Начните этот год ярко. Сделайте маникюр в виде новогоднего салюта - с блестками и звездочками.

Маникюр со звездами. Фото: Instagram

Весы

Вам стоит выбрать роскошные цветы. Такой маникюр будет иметь дорогой вид и притянет успех.

Красный маникюр. Фото: Instagram

Скорпион

Лучший выбор для вас на начало 2026 года — интересный дуохром. Такой маникюр очарует с первого взгляда.

Стильный маникюр. Фото: Instagram

Стрелец

Блестки и звезды — ваш выбор для маникюра. Такой яркий дизайн поможет притянуть удачу в 2026 году.

Яркий розовый маникюр. Фото: Instagram

Козерог

Начните этот год с уютного узора на ногтях. Можно сделать маникюр в виде теплого свитера.

Новогодний маникюр. Фото: Instagram

Водолей

Сделайте дизайн, похожий на новогоднюю елку. Выберите праздничные украшения или гирлянды.

Дизайн маникюра с новогодними украшениями. Фото: Instagram

Рыбы

Звезды советуют вам сделать маникюр, который будет напоминать вкусные сладости. Яркий и необычный дизайн притянет удачу и счастье.

Красивый маникюр. Фото: Instagram

Эти дизайны помогут начать новый 2026 год успешно. Они притянут в жизнь каждого знака Зодиака счастье, любовь и удачу.

