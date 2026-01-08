Маникюр 90-х, что возвращается в моду — тренды для современных женщин

Яркий маникюр. Фото: freepik

Маникюр 90-х снова актуален: неоны, глубокий френч, стразы, горошек. Но сейчас это не прямая копия прошлого, а переосмысление. Дизайны маникюра удивляют дивляют своими возможностями.

В Glamour рассказали, что именно вернулось и как это выглядит сегодня.

Сейчас мода возвращается к тем временам, потому что людям снова хочется чего-то яркого, веселого, необязательно серьезного. После лет минимализма наступила эра максимализма, и маникюр 90-х вписывается в это идеально.

Какой маникюр из 90-х актуален сейчас

Со стразами

90-е — это много крупных страз. Сейчас — это маленькие, аккуратно расположенные камушки на прозрачной или нюдовой основе. Не весь ноготь покрыт стразами, а только несколько штук как акцент.

Маникюр со стразами. Фото из Instagram

Будет выглядеть элегантно, но сохранит отсылку к тому времени. Можно сделать один-два ногтя со стразами, остальные оставить однотонными. Или разместить стразы по френчу вместо белой полоски.

Неоновые ногти

Неоновые оттенки вернулись. Ярко-розовый, салатовый, оранжевый, желтый, ярко-розовый. Они смотрятся смело.

Неоновые ногти. Фото из Instagram

Но есть разница: в 90-х неоны носили на длинных наращенных ногтях. Сейчас их носят на коротких или средних. Неоны делают летом, но некоторые носят их и зимой.

Дизайн в горошек

Можно сделать маленькие точки на однотонной основе или поверх френча. В 90-х это делали яркими контрастными цветами. Сейчас чаще используют классические сочетания: белые точки на бежевом, черные на белом, пастельные на нейтральном.

Маникюр в горошек. Фото из Instagram

Леопардовый френч

Леопардовый принт был везде в 90-х: одежда, аксессуары, ногти. Сейчас его используют более деликатно. Не весь ноготь в леопарда, а только френч-полоска или отдельные ногти.

Леопардовый френч. Фото из Instagram

Современный вариант — небольшие пятна в нейтральных оттенках: бежевый, коричневый, черный. Получится менее агрессивно, чем ярко-желтый леопард с черными пятнами, который носили раньше.

