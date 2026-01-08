Видео
Україна
Видео

Тренды 90-х на ногтях — стили маникюра, которые стоит попробовать

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 21:45
Маникюр 90-х, что возвращается в моду — тренды для современных женщин
Яркий маникюр. Фото: freepik

Маникюр 90-х снова актуален: неоны, глубокий френч, стразы, горошек. Но сейчас это не прямая копия прошлого, а переосмысление. Дизайны маникюра удивляют дивляют своими возможностями.

В Glamour рассказали, что именно вернулось и как это выглядит сегодня.

Сейчас мода возвращается к тем временам, потому что людям снова хочется чего-то яркого, веселого, необязательно серьезного. После лет минимализма наступила эра максимализма, и маникюр 90-х вписывается в это идеально.

Какой маникюр из 90-х актуален сейчас

Со стразами

90-е — это много крупных страз. Сейчас — это маленькие, аккуратно расположенные камушки на прозрачной или нюдовой основе. Не весь ноготь покрыт стразами, а только несколько штук как акцент.

Манікюр зі стразами в стилі 90-х повертається
Маникюр со стразами. Фото из Instagram

Будет выглядеть элегантно, но сохранит отсылку к тому времени. Можно сделать один-два ногтя со стразами, остальные оставить однотонными. Или разместить стразы по френчу вместо белой полоски.

Неоновые ногти

Неоновые оттенки вернулись. Ярко-розовый, салатовый, оранжевый, желтый, ярко-розовый. Они смотрятся смело.

Неонові відтінки в манікюрі в тренді
Неоновые ногти. Фото из Instagram

Но есть разница: в 90-х неоны носили на длинных наращенных ногтях. Сейчас их носят на коротких или средних.  Неоны делают летом, но некоторые носят их и зимой.

Дизайн в горошек

Можно сделать маленькие точки на однотонной основе или поверх френча. В 90-х это делали яркими контрастными цветами. Сейчас чаще используют классические сочетания: белые точки на бежевом, черные на белом, пастельные на нейтральном.

Як можна обіграти в манікюрі горошок
Маникюр в горошек. Фото из Instagram

Леопардовый френч

Леопардовый принт был везде в 90-х: одежда, аксессуары, ногти. Сейчас его используют более деликатно. Не весь ноготь в леопарда, а только френч-полоска или отдельные ногти.

Леопардовий френч в 90-х був скрізь
Леопардовый френч. Фото из Instagram

Современный вариант —  небольшие пятна в нейтральных оттенках: бежевый, коричневый, черный. Получится менее агрессивно, чем ярко-желтый леопард с черными пятнами, который носили раньше.

Ранее мы писали о том, какой маникюр сделать в начале года по Знаку Зодиака. Тогда удача будет на вашей стороне всегда.

Также мы сообщали, как сделать совершенный френч, руководствуясь простыми лайфхаками.

мода маникюр 90-е стиль ногти
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
