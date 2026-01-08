Маникюр 90-х, что возвращается в моду — тренды для современных женщин

Тренды 90-х на ногтях — стили маникюра, которые стоит попробовать
Маникюр 90-х снова актуален: неоны, глубокий френч, стразы, горошек. Но сейчас это не прямая копия прошлого, а переосмысление. Дизайны маникюра удивляют дивляют своими возможностями.
В Glamour рассказали, что именно вернулось и как это выглядит сегодня.
Сейчас мода возвращается к тем временам, потому что людям снова хочется чего-то яркого, веселого, необязательно серьезного. После лет минимализма наступила эра максимализма, и маникюр 90-х вписывается в это идеально.
Какой маникюр из 90-х актуален сейчас
Со стразами
90-е — это много крупных страз. Сейчас — это маленькие, аккуратно расположенные камушки на прозрачной или нюдовой основе. Не весь ноготь покрыт стразами, а только несколько штук как акцент.
Будет выглядеть элегантно, но сохранит отсылку к тому времени. Можно сделать один-два ногтя со стразами, остальные оставить однотонными. Или разместить стразы по френчу вместо белой полоски.
Неоновые ногти
Неоновые оттенки вернулись. Ярко-розовый, салатовый, оранжевый, желтый, ярко-розовый. Они смотрятся смело.
Но есть разница: в 90-х неоны носили на длинных наращенных ногтях. Сейчас их носят на коротких или средних. Неоны делают летом, но некоторые носят их и зимой.
Дизайн в горошек
Можно сделать маленькие точки на однотонной основе или поверх френча. В 90-х это делали яркими контрастными цветами. Сейчас чаще используют классические сочетания: белые точки на бежевом, черные на белом, пастельные на нейтральном.
Леопардовый френч
Леопардовый принт был везде в 90-х: одежда, аксессуары, ногти. Сейчас его используют более деликатно. Не весь ноготь в леопарда, а только френч-полоска или отдельные ногти.
Современный вариант — небольшие пятна в нейтральных оттенках: бежевый, коричневый, черный. Получится менее агрессивно, чем ярко-желтый леопард с черными пятнами, который носили раньше.
