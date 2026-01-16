Відео
Головна Мода Новий тренд 2026 року — штани, які носили у 90-х

Новий тренд 2026 року — штани, які носили у 90-х

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 11:13
Замість джинсів — штани з 90-х, що стають трендом 2026 року
Штани. Фото: freepik

Джинси довго тримали позиції базової речі, але у 2026 році їм дедалі частіше знаходять заміну. У фокусі — штани, які носили ще у 90-х, і які знову повертаються в повсякденний гардероб.

Новини.LIVE пояснить, про які штани йде мова.

Яка пара штанів із 90-х стане фаворитом 2026 року

Мова про прямі штани зі стриманою посадкою. Вони в міру облягають фігуру, не мають зайвого декору, з чіткою лінією по нозі. Колись їх носили з простими светрами та лоферами, сьогодні ж з базовими топами, сорочками й навіть кросівками.

Прямі штани з 90-х повертаються
Прямі штани шоколадного відтінку. Фото з Instagram

Стилісти розповіли, що їх часто обирають замість джинсів через комфорт. Вони не сковують рухи, не "тиснуть" у талії і мають доречний вигляд в різних образах та місцях — і в місті, і в офісі. До того ж така форма робить силует навіть трохи стрункішими, що буде корисно знати жінкам.

У 2026 році ці штани з’являються в різних тканинах: від щільної костюмної до м’якших варіантів із домішками віскози. Колірна гама теж спокійна — сірий, темно-синій, шоколадний, чорний. Саме ці відтінки дозволяють легко вписати річ у щоденний гардероб.

Обирайте прямі штани з різних тканин
Дівчина в темно-синьому костюмі. Фото з Instagram

Джинси нікуди не зникнуть повністю, але статус "універсальної відповіді на все" поступово переходить до цих штанів із минулого. І, схоже, цього разу надовго.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
