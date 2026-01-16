Вместо джинсов — брюки из 90-х, которые становятся трендом 2026 года

Новый тренд 2026 года — брюки, которые носили в 90-х
Джинсы долго держали позиции базовой вещи, но в 2026 году им все чаще находят замену. В фокусе — брюки, которые носили еще в 90-х, и которые снова возвращаются в повседневный гардероб.
Какая пара брюк из 90-х станет фаворитом 2026 года
Речь о прямых брюках со сдержанной посадкой. Они в меру облегают фигуру, не имеют лишнего декора, с четкой линией по ноге. Когда-то их носили с простыми свитерами и лоферами, сегодня же с базовыми топами, рубашками и даже кроссовками.
Стилисты рассказали, что их часто выбирают вместо джинсов из-за комфорта. Они не сковывают движения, не "давят" в талии и уместно смотрятся в разных образах и местах — и в городе, и в офисе. К тому же такая форма делает силуэт даже немного стройнее, что будет полезно знать женщинам.
В 2026 году эти брюки появляются в разных тканях: от плотной костюмной до более мягких вариантов с примесью вискозы. Цветовая гамма тоже спокойная — серый, темно-синий, шоколадный, черный. Именно эти оттенки позволяют легко вписать вещь в ежедневный гардероб.
Джинсы никуда не исчезнут полностью, но статус "универсального ответа на все" постепенно переходит к этим брюкам из прошлого. И, похоже, на этот раз надолго.
