Главная Мода Новый тренд 2026 года — брюки, которые носили в 90-х

Новый тренд 2026 года — брюки, которые носили в 90-х

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 11:13
Вместо джинсов — брюки из 90-х, которые становятся трендом 2026 года
Штаны. Фото: freepik

Джинсы долго держали позиции базовой вещи, но в 2026 году им все чаще находят замену. В фокусе — брюки, которые носили еще в 90-х, и которые снова возвращаются в повседневный гардероб.

Новини.LIVE объяснит, о каких брюках идет речь.

Читайте также:

Какая пара брюк из 90-х станет фаворитом 2026 года

Речь о прямых брюках со сдержанной посадкой. Они в меру облегают фигуру, не имеют лишнего декора, с четкой линией по ноге. Когда-то их носили с простыми свитерами и лоферами, сегодня же с базовыми топами, рубашками и даже кроссовками.

Прямі штани з 90-х повертаються
Прямые брюки шоколадного оттенка. Фото из Instagram

Стилисты рассказали, что их часто выбирают вместо джинсов из-за комфорта. Они не сковывают движения, не "давят" в талии и уместно смотрятся в разных образах и местах — и в городе, и в офисе. К тому же такая форма делает силуэт даже немного стройнее, что будет полезно знать женщинам.

В 2026 году эти брюки появляются в разных тканях: от плотной костюмной до более мягких вариантов с примесью вискозы. Цветовая гамма тоже спокойная — серый, темно-синий, шоколадный, черный. Именно эти оттенки позволяют легко вписать вещь в ежедневный гардероб.

Обирайте прямі штани з різних тканин
Девушка в темно-синем костюме. Фото из Instagram

Джинсы никуда не исчезнут полностью, но статус "универсального ответа на все" постепенно переходит к этим брюкам из прошлого. И, похоже, на этот раз надолго.

Ранее мы писали о том, какой фасон белых джинсов будет наиболее популярным в 2026 году.

Также мы сообщали, какие джинсы считаются самым практичным выбором этого года.

мода тренды 90-е стиль штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
