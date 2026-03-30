Укороченный тренч: самая модная верхняя одежда этой весны

Девушка в тренче. Фото: freepik

С наступлением теплой поры на передний план выходит один из самых любимых предметов гардероба — тренч. Он давно перестал быть лишь классикой: еще вчера бежевый миди-тренч казался обязательным, а сегодня на модных улицах все чаще встречаются укороченные варианты.

Новини.LIVE расскажет, почему тренч — это идеальный выбор на весну.

Самая модная верхняя одежда этой весны

Несмотря на все, тренч остается универсальным и практичным, легко вписываясь в любой образ. В этом сезоне дизайнеры активно экспериментируют с формами, цветами и деталями. В коллекциях появились модели нейтральных оттенков: молочные и светло-бежевые тренчи свободного кроя, черные с акцентом на талии или с опущенным поясом. Такие вещи остаются базой гардероба, которая легко комбинируется с любым низом.

Но есть и более смелые решения. Ультракороткие тренчи теперь сочетаются с прямыми юбками, яркие модели с клеткой делают образ заметным, а деконструированные тренчи трансформируются из макси в мини, добавляя драматизма и игры со стилем.

Что касается сочетаний, здесь нет никаких ограничений.

Для простого образа достаточно совместить тренч с джинсами прямого кроя.

Для офиса под тренч лучше подойдут юбки-карандаши.

Для прогулки обратите внимание на многослойные или полупрозрачные модели низа.

В общем, никогда не стоит бояться экспериментировать.

И, конечно, украинские коллекции тоже не отстают: здесь можно найти тренчи на любой вкус и бюджет — от простых и лаконичных до более броских и ярких. Так что в этом сезоне тренч точно станет вашим надежным союзником, помогая создавать и повседневные, и праздничные образы.

