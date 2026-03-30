Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Укороченный тренч: самая модная верхняя одежда этой весны

Укороченный тренч: самая модная верхняя одежда этой весны

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 18:05
Девушка в тренче. Фото: freepik

С наступлением теплой поры на передний план выходит один из самых любимых предметов гардероба — тренч. Он давно перестал быть лишь классикой: еще вчера бежевый миди-тренч казался обязательным, а сегодня на модных улицах все чаще встречаются укороченные варианты.

Новини.LIVE расскажет, почему тренч — это идеальный выбор на весну.

Самая модная верхняя одежда этой весны

Несмотря на все, тренч остается универсальным и практичным, легко вписываясь в любой образ. В этом сезоне дизайнеры активно экспериментируют с формами, цветами и деталями. В коллекциях появились модели нейтральных оттенков: молочные и светло-бежевые тренчи свободного кроя, черные с акцентом на талии или с опущенным поясом. Такие вещи остаются базой гардероба, которая легко комбинируется с любым низом.

Но есть и более смелые решения. Ультракороткие тренчи теперь сочетаются с прямыми юбками, яркие модели с клеткой делают образ заметным, а деконструированные тренчи трансформируются из макси в мини, добавляя драматизма и игры со стилем.

Что касается сочетаний, здесь нет никаких ограничений.

Читайте также:
  • Для простого образа достаточно совместить тренч с джинсами прямого кроя.
  • Для офиса под тренч лучше подойдут юбки-карандаши.
  • Для прогулки обратите внимание на многослойные или полупрозрачные модели низа.

В общем, никогда не стоит бояться экспериментировать.

И, конечно, украинские коллекции тоже не отстают: здесь можно найти тренчи на любой вкус и бюджет — от простых и лаконичных до более броских и ярких. Так что в этом сезоне тренч точно станет вашим надежным союзником, помогая создавать и повседневные, и праздничные образы.

Ранее мы писали о том, какую куртку считает хитом этого года Андре Тан. Украинский дизайнер объяснил, как она выглядит. Новини.LIVE рассказал, с чем носить эту трендовую куртку.

Также мы сообщали, что пальто, которое носила легендарная Кейт Мосс, стало актуальным в этом году. По данным Новини.LIVE со ссылкой на Vogue, речь о модели 90-х.

верхняя одежда 2026 год стильный тренч
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации