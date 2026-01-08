Что обязательно иметь в 2026 году — 3 универсальных элемента гардероба

Девушка в кожаном жакете. Фото: freepik

Тренды меняются каждый сезон, но некоторые вещи остаются актуальными вне зависимости от модного календаря и именно они формируют современный гардероб. В 2026 году это не вымышленные "обязательные" позиции, а то, что снова появилось на подиумах весна-лето 2026 и органично переходит в повседневную жизнь.

Новини.LIVE объяснит, какие три вещи должны стать базой в вашем гардеробе.

Кожаный плащ

Кожаный плащ — это та вещь, которая работает годами. Он не выходит из моды, потому что его форма универсальна. Длина ниже колена, прямой крой, минимум деталей — это то, что позволяет ему выглядеть актуально независимо от того, что сейчас носят другие.

Кожаный плащ. Фото из Instagram

Кожаный плащ работает со всем — от джинсов до платьев. Он добавляет элегантности любому образу и выглядит дороже тканевого пальто. Это инвестиция, которая окупается, потому что плащ можно носить годами без ощущения, что он устарел.

Леопардовый принт

Леопардовый принт уже давно перестал быть экстравагантным. Сейчас его воспринимают как нейтральный — почти как беж или серый, только с характером. Леопард работает как акцент, но в меру.

Леопардовая сумка. Фото из Instagram

Леопардовая сумка, обувь, шарф — это уже достаточно, чтобы образ выглядел интереснее. Не надо леопардового платья или пальто, если не готовы к большому вниманию.

Джинсы baggy

Мешковатые джинсы — это про свободный крой, который не обтягивает фигуру. Они сужаются к щиколотке, что делает силуэт более собранным, чем у обычных широких джинсов.

Широкие джинсы. Фото из Instagram

Это работает, потому что после многих лет популярности скинни люди хотят снова пространства. Но они не хотят выглядеть бесформенными. Именно широкие джинсы дают свободу движения без ощущения, что вы потеряли силуэт.

