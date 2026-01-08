Відео
Головна Мода 3 універсальні речі, які залишаються актуальними у 2026 році

3 універсальні речі, які залишаються актуальними у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 14:46
Що обов’язково мати у 2026 — 3 універсальні елементи гардероба
Дівчина в шкіряному жакеті. Фото: freepik

Тренди змінюються щосезону, але деякі речі залишаються актуальними незалежно від модного календаря і саме вони формують сучасний гардероб. У 2026 році це не вигадані "обов'язкові" позиції, а те, що знову з'явилося на подіумах весна–літо 2026 і органічно переходить у повсякденне життя.

Новини.LIVE пояснить, які три речі мають стати базою у вашому гардеробі.

Шкіряний плащ

Шкіряний плащ — це та річ, яка працює роками. Він не виходить з моди, бо його форма універсальна. Довжина нижче коліна, прямий крій, мінімум деталей — це те, що дозволяє йому мати актуальний вигляд незалежно від того, що зараз носять інші.

Шкіряний плащ має бути в гардеробі кожної
Шкіряний плащ. Фото з Instagram

Шкіряний плащ працює з усім — від джинсів до суконь. Він додає елегантності будь-якому образу і має дорожчий вигляд за тканинне пальто. Це інвестиція, яка окупається, бо плащ можна носити роками без відчуття, що він застарів.

Леопардовий принт

Леопардовий принт вже давно перестав бути екстравагантним. Зараз його сприймають як нейтральний — майже як беж або сірий, тільки з характером. Леопард працює як акцент, але в міру.

Речі з леопардовим принтом стане базою 2026 року
Леопардова сумка. Фото з Instagram

Леопардова сумка, взуття, шарф — це вже достатньо, щоб образ мав цікавіший вигляд. Не треба леопардової сукні або пальта, якщо не готові до великої уваги.

Джинси baggy

Мішкуваті джинси — це про вільний крій, який не обтягує фігуру. Вони звужуються до щиколотки, що робить силует більш зібраним, ніж у звичайних широких джинсів.

Широкі джинси будуть актуальними у 2026 році
Широкі джинси. Фото з Instagram

Це працює, бо після багатьох років популярності скінні люди хочуть знову простору. Але вони не хочуть мати безформний вигляд. Саме широкі джинси дають свободу руху без відчуття, що ви втратили силует.

Раніше ми писали про те, що вантажні джинси з 70-х знову набувають популярності цього сезону.

Також ми повідомляли, які помилки в гардеробі часто допускають жінки. Вони псують зовнішній вигляд фігури.

Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
