Що обов’язково мати у 2026 — 3 універсальні елементи гардероба

Тренди змінюються щосезону, але деякі речі залишаються актуальними незалежно від модного календаря і саме вони формують сучасний гардероб. У 2026 році це не вигадані "обов'язкові" позиції, а те, що знову з'явилося на подіумах весна–літо 2026 і органічно переходить у повсякденне життя.

Новини.LIVE пояснить, які три речі мають стати базою у вашому гардеробі.

Що буде модно в 2026 році

Шкіряний плащ

Шкіряний плащ — це та річ, яка працює роками. Він не виходить з моди, бо його форма універсальна. Довжина нижче коліна, прямий крій, мінімум деталей — це те, що дозволяє йому мати актуальний вигляд незалежно від того, що зараз носять інші.

Шкіряний плащ працює з усім — від джинсів до суконь. Він додає елегантності будь-якому образу і має дорожчий вигляд за тканинне пальто. Це інвестиція, яка окупається, бо плащ можна носити роками без відчуття, що він застарів.

Леопардовий принт

Леопардовий принт вже давно перестав бути екстравагантним. Зараз його сприймають як нейтральний — майже як беж або сірий, тільки з характером. Леопард працює як акцент, але в міру.

Леопардова сумка, взуття, шарф — це вже достатньо, щоб образ мав цікавіший вигляд. Не треба леопардової сукні або пальта, якщо не готові до великої уваги.

Джинси baggy

Мішкуваті джинси — це про вільний крій, який не обтягує фігуру. Вони звужуються до щиколотки, що робить силует більш зібраним, ніж у звичайних широких джинсів.

Це працює, бо після багатьох років популярності скінні люди хочуть знову простору. Але вони не хочуть мати безформний вигляд. Саме широкі джинси дають свободу руху без відчуття, що ви втратили силует.

