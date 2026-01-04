Відео
Головні помилки у зимовому гардеробі, які псують фігуру

Головні помилки у зимовому гардеробі, які псують фігуру

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 10:50
Зимові образи, що додають зайвих кілограмів — застереження стилістки
Ефектна жінка. Фото: freepik

Зима — час теплих образів, але навіть стильний одяг може порушити пропорції фігури. Адже ключ до вдалого зимового образу — продумані пропорції, вертикалі та баланс об’ємів.

Стилістка Юлія під ніком jullztyle розповіла у своєму Instagram, які помилки у поєднанні силуетів і об’ємів роблять образ невдалим і як їх уникнути.

Читайте також:

Як не зіпсувати одягом свою фігуру

Контрастні горизонталі

Одна з найпоширеніших помилок — надмірні контрасти по горизонталі. Наприклад, темні ботильйони з світлими колготками й темною спідницею міді "ріжуть" силует і роблять фігуру більш масивною.

Юлія радить вибирати однотонні комбінації і створювати єдину вертикаль: темні колготки або високі чоботи, які заходять під спідницю. Альтернатива для світлих суконь — чоботи з принтом, які зменшують різкий контраст.

Довжина верхнього одягу

Ще одна помилка — невдалі поєднання довжин. Пальто, що закінчується на найширшій частині стегон, або спідниця, яка визирає з-під пальта, порушують пропорції.

Рішення — або подовжений верхній одяг, який перекриває спідницю, або укорочене пальто, що закінчується вище або нижче критичної горизонталі. Найзручніші варіанти — пальто-жакет або максі-довжина.

Баланс об’ємів

Поєднання великого пуховика зі штанами палаццо робить образ важким. Експертка радить або пуховики помірного об’єму, або моделі з куліскою на талії, або поєднувати об’ємний верх з прямими штанами. Взуття теж важливе — акуратні моделі врівноважують пропорції.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Попри тренд на оверсайз, зараз все більше жінок обирають більш жіночні силуети. Якщо вибираєте wide-leg, поєднуйте їх із пальтами з куліскою або чітко окресленою талією.

Раніше ми писали про те, що джинси з низькою талією неочікувано повернулися в моду.

Також ми повідомляли, які речі будуть популярними у 2026 році завдяки трендам з Парижу.

Автор:
Юлія Печерська
Автор:
Юлія Печерська
