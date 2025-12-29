Відео
Головна Мода Тренди з Парижу — які речі будуть модними у 2026 році

Тренди з Парижу — які речі будуть модними у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 18:19
Які речі з Парижу задали тренди 2026 — вже можна носити
Дівчина у шкіряній оверсайз-куртці. Фото: Instagram

Париж визначив головні тренди 2026 року. Француженки обирають поєднання ностальгії та сучасності, легкості й елегантності.

Про це пише Who What Wear.

Головні тренди 2026 року від француженок

Шкіряна оверсайз-куртка

Шкіряна куртка вільного крою стане основою французького стилю у 2026 році. У тренді будуть укорочені байкерські форми, бомбери та широкоплечі авіатори. Парижанки вже обирають їх для своїх трендових образів.

Головні тренди 2026 з Парижу
Шкіряна куртка. Фото: Instagram

Гібрид берета та кепки

У 2026 році актуальним буде головний убір, що поєднує в собі берет та кепку. Його вже можна побачити в луках найстильніших француженок. Така грайлива деталь додасть легкості та зробить будь-який образ романтичнішим.

Головні тренди 2026 з Парижу
Трендовий головний убір. Фото: Instagram

Спідниця з високим розрізом

На піку популярності у 2026 році будуть спідниці з розрізом. Приталені моделі міді довжини найкраще поєднувати з балетками чи кросівками. Така річ стане втіленням практичності у поєднанні з привабливістю.

Головні тренди 2026 з Парижу
Спідниця з розрізом. Фото: Instagram

Джинси прямого крою

Джинси у ретро-стилі не втратять актуальність й у 2026 році. Штани прямого крою пасуватимуть як до повсякденних образів, так й до луків для роботи, ділової зустрічі чи романтичного побачення. Такі джинси — це ідеальна нейтральна основа, яку можна поєднувати з будь-чим.

Головні тренди 2026 з Парижу
Джинси прямого крою. Фото: Instagram

Туфлі на шпильках

Туфлі на підборах з гострим мисом — хіт 2026 року. Парижанки вже обирають їх для елегантних та вишуканих образів. Таке взуття зробить особливим навіть наймінімалістичніший лук.

Головні тренди 2026 з Парижу
Туфлі на шпильках. Фото: Instagram

Топ з баскою в стилі 80-х

Ще один тренд 2026 року, натхненний Парижем, — топ з баскою. Такий одяг підкреслює талію та створює вишуканий силует. Француженки поєднують таку річ з прямими джинсами або строгими брюками.

Головні тренди 2026 з Парижу
Топ з баскою. Фото: Instagram

"Теорія неправильної сумки"

Ще один хіт французької моди — "теорія неправильної сумки". Вона полягає в тому, аби носити аксесуар, який буде контрастувати з рештою вбрання. Наприклад, поєднання крихітної вечірньої сумочки зі шкіряним бомбером чи спортивної нейлонової сумки зі шпильками.

Головні тренди 2026 з Парижу
Маленька сумка. Фото: Instagram

Ці тренди будуть на піку популярності у 2026 році. Якщо ви хочете бути в тренді та слідувати французьким модним тенденціям, то варто обов'язково додати ці деталі до свого гардероба.

Франція Париж тренди речі образи
Автор:
Автор:
Вікторія Черненко
