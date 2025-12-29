Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Тренды из Парижа — какие вещи будут модными в 2026 году

Тренды из Парижа — какие вещи будут модными в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 18:19
Какие вещи из Парижа задали тренды 2026 — уже можно носить
Девушка в кожаной оверсайз-куртке. Фото: Instagram

Париж определил главные тренды 2026 года. Француженки выбирают сочетание ностальгии и современности, легкости и элегантности.

Об этом пишет Who What Wear.

Реклама
Читайте также:

Главные тренды 2026 года от француженок

Кожаная оверсайз-куртка

Кожаная куртка свободного кроя станет основой французского стиля в 2026 году. В тренде будут укороченные байкерские формы, бомберы и широкоплечие авиаторы. Парижанки уже выбирают их для своих трендовых образов.

Головні тренди 2026 з Парижу
Кожаная куртка. Фото: Instagram

Гибрид берета и кепки

В 2026 году актуальным будет головной убор, сочетающий в себе берет и кепку. Его уже можно увидеть в луках самых стильных француженок. Такая игривая деталь добавит легкости и сделает любой образ более романтичным.

Головні тренди 2026 з Парижу
Трендовый головной убор. Фото: Instagram

Юбка с высоким разрезом

На пике популярности в 2026 году будут юбки с разрезом. Приталенные модели миди длины лучше всего сочетать с балетками или кроссовками. Такая вещь станет воплощением практичности в сочетании с привлекательностью.

Головні тренди 2026 з Парижу
Юбка с разрезом. Фото: Instagram

Джинсы прямого кроя

Джинсы в ретро-стиле не потеряют актуальность и в 2026 году. Брюки прямого кроя подойдут как к повседневным образам, так и к лукам для работы, деловой встречи или романтического свидания. Такие джинсы — это идеальная нейтральная основа, которую можно сочетать с чем угодно.

Головні тренди 2026 з Парижу
Джинсы прямого кроя. Фото: Instagram

Туфли на шпильках

Туфли на каблуках с острым мысом — хит 2026 года. Парижанки уже выбирают их для элегантных и изысканных образов. Такая обувь сделает особенным даже самый минималистичный лук.

Головні тренди 2026 з Парижу
Туфли на шпильках. Фото: Instagram

Топ с баской в стиле 80-х

Еще один тренд 2026 года, вдохновленный Парижем, — топ с баской. Такая одежда подчеркивает талию и создает изысканный силуэт. Француженки сочетают такую вещь с прямыми джинсами или строгими брюками.

Головні тренди 2026 з Парижу
Топ с баской. Фото: Instagram

"Теория неправильной сумки"

Еще один хит французской моды — "теория неправильной сумки". Она заключается в том, чтобы носить аксессуар, который будет контрастировать с остальными нарядами. Например, сочетание крошечной вечерней сумочки с кожаным бомбером или спортивной нейлоновой сумки на шпильках.

Головні тренди 2026 з Парижу
Маленькая сумка. Фото: Instagram

Эти тренды будут на пике популярности в 2026 году. Если вы хотите быть в тренде и следовать французским модным тенденциям, то стоит обязательно добавить эти детали в свой гардероб.

Напомним, ранее мы писали о том, главные тренды этой зимы. Актуальными будут несколько вещей и аксессуаров.

Также мы рассказывали о том, как стилизовать свитер этой зимой. Блогерша назвала пять способов.

Франция Париж тренды вещи оскорбления
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации