Какие вещи из Парижа задали тренды 2026 — уже можно носить

Девушка в кожаной оверсайз-куртке. Фото: Instagram

Париж определил главные тренды 2026 года. Француженки выбирают сочетание ностальгии и современности, легкости и элегантности.

Об этом пишет Who What Wear.

Главные тренды 2026 года от француженок

Кожаная оверсайз-куртка

Кожаная куртка свободного кроя станет основой французского стиля в 2026 году. В тренде будут укороченные байкерские формы, бомберы и широкоплечие авиаторы. Парижанки уже выбирают их для своих трендовых образов.

Кожаная куртка. Фото: Instagram

Гибрид берета и кепки

В 2026 году актуальным будет головной убор, сочетающий в себе берет и кепку. Его уже можно увидеть в луках самых стильных француженок. Такая игривая деталь добавит легкости и сделает любой образ более романтичным.

Трендовый головной убор. Фото: Instagram

Юбка с высоким разрезом

На пике популярности в 2026 году будут юбки с разрезом. Приталенные модели миди длины лучше всего сочетать с балетками или кроссовками. Такая вещь станет воплощением практичности в сочетании с привлекательностью.

Юбка с разрезом. Фото: Instagram

Джинсы прямого кроя

Джинсы в ретро-стиле не потеряют актуальность и в 2026 году. Брюки прямого кроя подойдут как к повседневным образам, так и к лукам для работы, деловой встречи или романтического свидания. Такие джинсы — это идеальная нейтральная основа, которую можно сочетать с чем угодно.

Джинсы прямого кроя. Фото: Instagram

Туфли на шпильках

Туфли на каблуках с острым мысом — хит 2026 года. Парижанки уже выбирают их для элегантных и изысканных образов. Такая обувь сделает особенным даже самый минималистичный лук.

Туфли на шпильках. Фото: Instagram

Топ с баской в стиле 80-х

Еще один тренд 2026 года, вдохновленный Парижем, — топ с баской. Такая одежда подчеркивает талию и создает изысканный силуэт. Француженки сочетают такую вещь с прямыми джинсами или строгими брюками.

Топ с баской. Фото: Instagram

"Теория неправильной сумки"

Еще один хит французской моды — "теория неправильной сумки". Она заключается в том, чтобы носить аксессуар, который будет контрастировать с остальными нарядами. Например, сочетание крошечной вечерней сумочки с кожаным бомбером или спортивной нейлоновой сумки на шпильках.

Маленькая сумка. Фото: Instagram

Эти тренды будут на пике популярности в 2026 году. Если вы хотите быть в тренде и следовать французским модным тенденциям, то стоит обязательно добавить эти детали в свой гардероб.

