Что будет стильным этой зимой — 5 акцентов в одежде, что достойны внимания

Девушка в шубе из искусственного меха. Фото: Freepik

Этой зимой в тренде — сочетание стиля и практичности. Дизайнеры отмечают несколько акцентов, которые будут на пике популярности в 2026 году.

Подборку главных трендов зимы-2026 опубликовали на странице FAMO в Instagram.

Главные тренды этой зимы

Искусственный мех

Шубы, шарфы или даже сумки с искусственным мехом этой зимой будут на пике популярности. Такой материал не только добавит стиля, но и согреет. Удачным выбором также будет обувь с искусственным мехом.

Шуба из искусственного меха. Фото: Instagram

Принт "аргайл"

Классические ромбы — принт, который на пике популярности этой зимой. Свитера, юбки или кофты с таким узором будут атмосферными. Они будут добавлять образу выразительности.

Кофта в трендовом принте. Фото: Instagram

Кожаные перчатки

Казалось, что мода на такой аксессуар прошла, но в 2026 году кожаные перчатки снова будут на пике популярности. Они придадут образу элегантности и будут практичными в морозную погоду.

Кожаные перчатки. Фото: Instagram

Высокие сапоги

Еще один хит этой зимы — высокая обувь. Такие сапоги подойдут под юбки, платья, джинсы или леггинсы. Они универсальны и эффектны.

Высокие сапоги. Фото: Instagram

Капор

Неожиданным хитом этой зимы стал капор. Такой головной убор покоряет своей практичностью. На холодное время года — мастхэв.

Капор. Фото: Instagram

Эти тренды будут популярными зимой-2026. К тому же они будут удачно сочетаться между собой. Например, комбинация из свитера в принте "аргайл", высоких сапог, джинсов и шубы из искусственного меха будет беспроигрышной. Так же к такому образу подойдут кожаные перчатки и капор.

