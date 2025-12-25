Видео
Видео

Акценты, которые добавят стиля — главные тренды зимы 2026

Акценты, которые добавят стиля — главные тренды зимы 2026


Дата публикации 25 декабря 2025 18:00
Что будет стильным этой зимой — 5 акцентов в одежде, что достойны внимания
Девушка в шубе из искусственного меха. Фото: Freepik

Этой зимой в тренде — сочетание стиля и практичности. Дизайнеры отмечают несколько акцентов, которые будут на пике популярности в 2026 году.

Подборку главных трендов зимы-2026 опубликовали на странице FAMO в Instagram.

Читайте также:

Главные тренды этой зимы

Искусственный мех

Шубы, шарфы или даже сумки с искусственным мехом этой зимой будут на пике популярности. Такой материал не только добавит стиля, но и согреет. Удачным выбором также будет обувь с искусственным мехом.

Головні тренди зими 2026
Шуба из искусственного меха. Фото: Instagram

Принт "аргайл"

Классические ромбы — принт, который на пике популярности этой зимой. Свитера, юбки или кофты с таким узором будут атмосферными. Они будут добавлять образу выразительности.

Головні тренди зими 2026
Кофта в трендовом принте. Фото: Instagram

Кожаные перчатки

Казалось, что мода на такой аксессуар прошла, но в 2026 году кожаные перчатки снова будут на пике популярности. Они придадут образу элегантности и будут практичными в морозную погоду.

Головні тренди зими 2026
Кожаные перчатки. Фото: Instagram

Высокие сапоги

Еще один хит этой зимы — высокая обувь. Такие сапоги подойдут под юбки, платья, джинсы или леггинсы. Они универсальны и эффектны.

Головні тренди зими 2026
Высокие сапоги. Фото: Instagram

Капор

Неожиданным хитом этой зимы стал капор. Такой головной убор покоряет своей практичностью. На холодное время года — мастхэв.

Головні тренди зими 2026
Капор. Фото: Instagram

Эти тренды будут популярными зимой-2026. К тому же они будут удачно сочетаться между собой. Например, комбинация из свитера в принте "аргайл", высоких сапог, джинсов и шубы из искусственного меха будет беспроигрышной. Так же к такому образу подойдут кожаные перчатки и капор.

Напомним, ранее мы писали о том, какие свитера стоит выбрать на эту зиму. Пять вариантов, которые подойдут ко всему.

Также мы рассказывали о том, какие джинсы стали культовыми. Эти фасоны не выходят из моды годами.

мода тренды зима стиль трендовые образы
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
