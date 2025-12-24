Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Блогерша показала 5 идеальных свитеров на эту зиму

Блогерша показала 5 идеальных свитеров на эту зиму

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 18:07
Лучшие зимние свитера — 5 моделей на любой вкус
Девушка в красном свитере. Фото: Freepik

Зимой хочется, чтобы образы были не только красивыми, но и удобными. Именно поэтому выбор модниц часто падает на свитер. Такая вещь будет согревать и будет иметь стильный вид. Стоит только знать, какие модели в тренде и с чем их сочетать.

О лучших свитерах на эту зиму рассказала блогер Анастасия Старкова в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Трендовые зимние свитера в тренде

Лимонный

Этот вариант подойдет тем, кто хочет быть ярким этой зимой. Лимонный свитер станет изюминкой гардероба и будет удачно сочетаться с вещами нейтральных цветов: серыми, черными, белыми или бежевыми.

@anaaaastasiia1

если надо артикулы на свитера пишите в комментарии 🫰🏻💔 #светры #zara #жіночийодягукраїна #одягукраїна #ootd

♬ Vlog - wouldliker

Бежевый

Это база под любой образ. Самый простой способ стилизации — с лосинами, уггами и теплыми белыми носками. Такой образ идеально подойдет на холодные зимние дни.

Темно-зеленый

Такой свитер будет подходить под лосины в сочетании с сапогами. Если хочется чего-то более интересного, комбинируйте его с широкими брюками и массивными ботинками.

Красный

С такой вещью можно составить праздничные или элегантные образы. Один из вариантов стилизации — сочетание с мини-юбкой и высокими сапогами. Кроме того, его можно надеть под любые черные брюки или джинсы.

Винно-бордовый

Этот глубокий оттенок будет добавлять элегантности и загадочности образам. Один из вариантов, как его носить, — сочетание с классическими ботинками и короткими кожаными шортами. Кроме того, такой свитер будет удачно сочетаться с темными джинсами или классическими брюками.

Напомним, ранее мы писали о том, какие трендовые свитера советует Андре Тан. Дизайнер назвал четыре модели.

Также мы рассказывали о том, как интересно носить базовый свитер. Эти два нестандартных способа стоит попробовать всем.

блогеры мода тренды стиль свитер
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации