Лучшие зимние свитера — 5 моделей на любой вкус

Девушка в красном свитере. Фото: Freepik

Зимой хочется, чтобы образы были не только красивыми, но и удобными. Именно поэтому выбор модниц часто падает на свитер. Такая вещь будет согревать и будет иметь стильный вид. Стоит только знать, какие модели в тренде и с чем их сочетать.

О лучших свитерах на эту зиму рассказала блогер Анастасия Старкова в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Трендовые зимние свитера в тренде

Лимонный

Этот вариант подойдет тем, кто хочет быть ярким этой зимой. Лимонный свитер станет изюминкой гардероба и будет удачно сочетаться с вещами нейтральных цветов: серыми, черными, белыми или бежевыми.

Бежевый

Это база под любой образ. Самый простой способ стилизации — с лосинами, уггами и теплыми белыми носками. Такой образ идеально подойдет на холодные зимние дни.

Темно-зеленый

Такой свитер будет подходить под лосины в сочетании с сапогами. Если хочется чего-то более интересного, комбинируйте его с широкими брюками и массивными ботинками.

Красный

С такой вещью можно составить праздничные или элегантные образы. Один из вариантов стилизации — сочетание с мини-юбкой и высокими сапогами. Кроме того, его можно надеть под любые черные брюки или джинсы.

Винно-бордовый

Этот глубокий оттенок будет добавлять элегантности и загадочности образам. Один из вариантов, как его носить, — сочетание с классическими ботинками и короткими кожаными шортами. Кроме того, такой свитер будет удачно сочетаться с темными джинсами или классическими брюками.

Напомним, ранее мы писали о том, какие трендовые свитера советует Андре Тан. Дизайнер назвал четыре модели.

Также мы рассказывали о том, как интересно носить базовый свитер. Эти два нестандартных способа стоит попробовать всем.