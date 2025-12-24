Лучшие зимние свитера — 5 моделей на любой вкус

Блогерша показала 5 идеальных свитеров на эту зиму
Зимой хочется, чтобы образы были не только красивыми, но и удобными. Именно поэтому выбор модниц часто падает на свитер. Такая вещь будет согревать и будет иметь стильный вид. Стоит только знать, какие модели в тренде и с чем их сочетать.
О лучших свитерах на эту зиму рассказала блогер Анастасия Старкова в TikTok.
Трендовые зимние свитера в тренде
Лимонный
Этот вариант подойдет тем, кто хочет быть ярким этой зимой. Лимонный свитер станет изюминкой гардероба и будет удачно сочетаться с вещами нейтральных цветов: серыми, черными, белыми или бежевыми.
@anaaaastasiia1
Бежевый
Это база под любой образ. Самый простой способ стилизации — с лосинами, уггами и теплыми белыми носками. Такой образ идеально подойдет на холодные зимние дни.
Темно-зеленый
Такой свитер будет подходить под лосины в сочетании с сапогами. Если хочется чего-то более интересного, комбинируйте его с широкими брюками и массивными ботинками.
Красный
С такой вещью можно составить праздничные или элегантные образы. Один из вариантов стилизации — сочетание с мини-юбкой и высокими сапогами. Кроме того, его можно надеть под любые черные брюки или джинсы.
Винно-бордовый
Этот глубокий оттенок будет добавлять элегантности и загадочности образам. Один из вариантов, как его носить, — сочетание с классическими ботинками и короткими кожаными шортами. Кроме того, такой свитер будет удачно сочетаться с темными джинсами или классическими брюками.
