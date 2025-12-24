Найкращі зимові светри — 5 моделей на будь-який смак

Дівчина у червоному светрі. Фото: Freepik

Взимку хочеться, аби образи були не тільки красивими, а й зручними. Саме тому вибір модниць часто падає на светр. Така річ зігріватиме та матиме стильний вигляд. Варто лише знати, які моделі у тренді та з чим їх поєднувати.

Про кращі светри на цю зиму розповіла блогерка Анастасія Старкова в TikTok.

Трендові зимові светри

Лимонний

Цей варіант підійде тим, хто хоче бути яскравим цієї зими. Лимонний светр стане родзинкою гардероба та буде вдало поєднуватися із речами нейтральних кольорів: сірими, чорними, білими чи бежевими.

Бежевий

Це база під будь-який образ. Найпростіший спосіб стилізації — з лосинами, уггами та теплими білими шкарпетками. Такий образ ідеально підійде на холодні зимові дні.

Темно-зелений

Такий светр буде пасувати під лосини в поєднанні з чоботами. Якщо хочеться чогось цікавішого, комбінуйте його з широкими штанами та масивними черевиками.

Червоний

З такою річчю можна скласти святкові чи елегантні образи. Один з варіантів стилізації — поєднання з мініспідницею та високими чоботами. Крім того, його можна вдягнути під будь-які чорні штани чи джинси.

Винно-бордовий

Цей глибокий відтінок буде додавати елегантності та загадковості образам. Один з варіантів, як його носити, — поєднання з класичними черевиками та короткими шкіряними шортами. Крім того, такий светр буде вдало поєднуватися з темними джинсами чи класичними штанами.

