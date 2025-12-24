Відео
Головна Мода Блогерка показала 5 ідеальних светрів на цю зиму

Блогерка показала 5 ідеальних светрів на цю зиму

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 18:07
Найкращі зимові светри — 5 моделей на будь-який смак
Дівчина у червоному светрі. Фото: Freepik

Взимку хочеться, аби образи були не тільки красивими, а й зручними. Саме тому вибір модниць часто падає на светр. Така річ зігріватиме та матиме стильний вигляд. Варто лише знати, які моделі у тренді та з чим їх поєднувати.

Про кращі светри на цю зиму розповіла блогерка Анастасія Старкова в TikTok.

Читайте також:

Трендові зимові светри

Лимонний

Цей варіант підійде тим, хто хоче бути яскравим цієї зими. Лимонний светр стане родзинкою гардероба та буде вдало поєднуватися із речами нейтральних кольорів: сірими, чорними, білими чи бежевими.

@anaaaastasiia1

якщо треба артикули на светри пишіть в коментарі 🫰🏻💔 #светри #zara #жіночийодягукраїна #одягукраїна #ootd

♬ Vlog - wouldliker

Бежевий

Це база під будь-який образ. Найпростіший спосіб стилізації — з лосинами, уггами та теплими білими шкарпетками. Такий образ ідеально підійде на холодні зимові дні.

Темно-зелений

Такий светр буде пасувати під лосини в поєднанні з чоботами. Якщо хочеться чогось цікавішого, комбінуйте його з широкими штанами та масивними черевиками.

Червоний

З такою річчю можна скласти святкові чи елегантні образи. Один з варіантів стилізації — поєднання з мініспідницею та високими чоботами. Крім того, його можна вдягнути під будь-які чорні штани чи джинси.

Винно-бордовий

Цей глибокий відтінок буде додавати елегантності та загадковості образам. Один з варіантів, як його носити, — поєднання з класичними черевиками та короткими шкіряними шортами. Крім того, такий светр буде вдало поєднуватися з темними джинсами чи класичними штанами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які трендові светри радить Андре Тан. Дизайнер назвав чотири моделі.

Також ми розповідали про те, як цікаво носити базовий светр. Ці два нестандартні способи варто спробувати усім.

Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
