Базовий светр у гардеробі — 2 способи носити його по-новому

Дівчина в светрі. Фото: freepik

Светр — це база зимового гардеробу, але носити його одноманітно швидко набридає. Є два способи змінити його вигляд без зайвих зусиль: потрібна лише декоративна шпилька і кілька хвилин часу.

Про це розповіла стилістка Valeria Leskina в TikTok.

Як стилізувати светр у 2026 році

Спосіб перший

Візьміть светр і зберіть тканину спереду у невелику складку — десь на рівні талії або трохи вище. Закріпіть її декоративною шпилькою. Все, готово.

Цей прийом робить дві речі одночасно. По-перше, він додає об'єму там, де зазвичай светр просто висить. По-друге, він корегує силует: якщо светр надто вільний або оверсайз, складка збирає зайву тканину і робить образ більш зібраним.

Перший спосіб стилізації светра. Скриншот з TikTok

Можна піти далі і протягти через складку декоративну бусину або тонкий ланцюг.

Спосіб другий

Тут потрібні дві маленькі шпильки і довгі буси. Шпильки закріплюються в двох місцях: одна у області плеча, друга — біля бокового шва, трохи нижче. Буси протягуються через обидві шпильки, створюючи діагональну лінію від плеча до боку.

Другий спосіб стилізації светра. Скриншот з TikTok

Це не просто прикраса, а справжня зміна форми светра. Буси створюють нову лінію, яка ділить светр на дві частини і робить силует менш монолітним. Їх краще обирати середньої товщини, щоб не перевантажувати образ. Колір може бути контрастним або в тон светру, залежно від того, наскільки яскравим ви хочете зробити акцент.

Обидва способи працюють з будь-яким светром — від тонкого трикотажу до грубої в'язки. Єдина умова, щоб тканина була достатньо щільною і добре тримала шпильку, а не розтягувалася під вагою прикрас.

