Україна
Головна Мода 2 нестандартні способи носити базовий светр щодня

2 нестандартні способи носити базовий светр щодня

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 10:26
Базовий светр у гардеробі — 2 способи носити його по-новому
Дівчина в светрі. Фото: freepik

Светр — це база зимового гардеробу, але носити його одноманітно швидко набридає. Є два способи змінити його вигляд без зайвих зусиль: потрібна лише декоративна шпилька і кілька хвилин часу.

Про це розповіла стилістка Valeria Leskina в TikTok.

Спосіб перший

Візьміть светр і зберіть тканину спереду у невелику складку — десь на рівні талії або трохи вище. Закріпіть її декоративною шпилькою. Все, готово.

Цей прийом робить дві речі одночасно. По-перше, він додає об'єму там, де зазвичай светр просто висить. По-друге, він корегує силует: якщо светр надто вільний або оверсайз, складка збирає зайву тканину і робить образ більш зібраним.

Светр можна зробити унікальним
Перший спосіб стилізації светра. Скриншот з TikTok

Можна піти далі і протягти через складку декоративну бусину або тонкий ланцюг. 

Спосіб другий

Тут потрібні дві маленькі шпильки і довгі буси. Шпильки закріплюються в двох місцях: одна у області плеча, друга — біля бокового шва, трохи нижче. Буси протягуються через обидві шпильки, створюючи діагональну лінію від плеча до боку.

Як оновити старий светр
Другий спосіб стилізації светра. Скриншот з TikTok

Це не просто прикраса, а справжня зміна форми светра. Буси створюють нову лінію, яка ділить светр на дві частини і робить силует менш монолітним. Їх краще обирати середньої товщини, щоб не перевантажувати образ. Колір може бути контрастним або в тон светру, залежно від того, наскільки яскравим ви хочете зробити акцент.

Обидва способи працюють з будь-яким светром — від тонкого трикотажу до грубої в'язки. Єдина умова, щоб тканина була достатньо щільною і добре тримала шпильку, а не розтягувалася під вагою прикрас.

Раніше ми писали про те, яка модель светра буквально підкорила усіх цієї зими, бо має теж досить незвичний вигляд.

Також ми повідомляли, які фаворити серед светрів бачить для себе Андре Тан цього сезону.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
