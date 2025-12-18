Зимові новинки — трендові светри, від яких у захваті Андре Тан

Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Зима вже в самому розпалі, тож саме час підготуватися до сильних холодів. Український дизайнер Андре Тан розповів, які светри будуть актуальні цієї зими.

У своєму Instagram він розповів детальніше про кожну трендову модель светра цієї зими.

Модні светри, які радить Андре Тан

Пухнасті светри з довгим ворсом

Андре уточнив, що такі светри зараз носять усі. Довгий ворс додає фактури і робить образ затишнішим. Цей светр універсальний: з джинсами він створює зручний casual для походу в кафе, а зі спідницею — більш жіночний, але все одно комфортний образ. Ще можна одягти пухнастий светр зі спідницею і отримаєте щось більш жіночне, але все одно зручне.

Пухнасті светри з довгим ворсом. Фото з Instagram

Светри з принтом аргайл

Ромбовидний візерунок аргайл — це класика, яку Андре радить не ігнорувати. Такий светр має інтелігентний вигляд і підходить практично під все. Штани, джинси, навіть міні-спідниця — все поєднується з цим светром.

Светри з принтом аргайл. Фото з Instagram

Аргайл асоціюється зі старими британськими університетами і професорами літератури. Сьогодні його носять інакше — з кросівками, рваними джинсами чи шкіряними спідницями.

Светри незвичного крою

Це фаворит Андре Тана цієї зими. Кому набридои звичайні прямі светри і хочеться чогось цікавішого, дизайнер радить подивитись на моделі з незвичайними рукавами або додатковими елементами.

Цікавий светр. Фото з Instagram

Наприклад, рукав може бути об'ємним тільки на одному плечі. Або светр має асиметричний низ. Або є додаткова деталь у вигляді зав'язок чи драпірування. Усі ці речі одразу роблять образ помітнішим. Прості чорні штани або джинси під такий светр — найкращий вибір.

Червоний светр

Андре додав, що без червоного светра жінці взагалі не варто виходити з дому цієї зими. Червоний колір зараз скрізь — на подіумах, у блогерів, на вулицях.

Червоний светр. Фото з Instagram

Не обов'язково брати яскраво-червоний, якщо він не ваш. Темно-червоний, бордовий, вишневий — теж підходять.

Головне, щоб колір подобався вам і дарував комфорт.

Раніше ми писали про те, які речі цієї зими радить мати Андре Тан. Вони не тільки стильні, але і універсальні.

