Зимние новинки — трендовые свитера, от которых в восторге Андре Тан

Пушистые и необычные — какие трендовые свитера советует Андре Тан
Зима уже в самом разгаре, поэтому самое время подготовиться к сильным холодам. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие свитера будут актуальны этой зимой.
В своем Instagram он рассказал подробнее о каждой трендовой модели свитера этой зимой.
Модные свитера, которые советует Андре Тан
Пушистые свитера с длинным ворсом
Андре уточнил, что такие свитера сейчас носят все. Длинный ворс добавляет фактуры и делает образ более уютным. Этот свитер универсален: с джинсами он создает удобный casual для похода в кафе, а с юбкой — более женственный, но все равно комфортный образ. Еще можно надеть пушистый свитер с юбкой и получите что-то более женственное, но все равно удобное.
Свитера с принтом аргайл
Ромбовидный узор аргайл — это классика, которую Андре советует не игнорировать. Такой свитер выглядит интеллигентно и подходит практически под все. Брюки, джинсы, даже мини-юбка — все сочетается с этим свитером.
Аргайл ассоциируется со старыми британскими университетами и профессорами литературы. Сегодня его носят иначе — с кроссовками, рваными джинсами или кожаными юбками.
Свитера необычного кроя
Это фаворит Андре Тана этой зимой. Кому надоели обычные прямые свитера и хочется чего-то более интересного, дизайнер советует посмотреть на модели с необычными рукавами или дополнительными элементами.
Например, рукав может быть объемным только на одном плече. Или свитер имеет асимметричный низ. Или есть дополнительная деталь в виде завязок или драпировки. Все эти вещи сразу делают образ более заметным. Простые черные брюки или джинсы под такой свитер — лучший выбор.
Красный свитер
Андре добавил, что без красного свитера женщине вообще не стоит выходить из дома этой зимой. Красный цвет сейчас везде — на подиумах, у блогеров, на улицах.
Не обязательно брать ярко-красный, если он не ваш. Темно-красный, бордовый, вишневый — тоже подходят.
Главное, чтобы цвет нравился вам и дарил комфорт.
