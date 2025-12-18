Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Пушистые и необычные — какие трендовые свитера советует Андре Тан

Пушистые и необычные — какие трендовые свитера советует Андре Тан

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 10:35
Зимние новинки — трендовые свитера, от которых в восторге Андре Тан
Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Зима уже в самом разгаре, поэтому самое время подготовиться к сильным холодам. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие свитера будут актуальны этой зимой.

В своем Instagram он рассказал подробнее о каждой трендовой модели свитера этой зимой.

Реклама
Читайте также:

Модные свитера, которые советует Андре Тан

Пушистые свитера с длинным ворсом

Андре уточнил, что такие свитера сейчас носят все. Длинный ворс добавляет фактуры и делает образ более уютным. Этот свитер универсален: с джинсами он создает удобный casual для похода в кафе, а с юбкой — более женственный, но все равно комфортный образ. Еще можно надеть пушистый свитер с юбкой и получите что-то более женственное, но все равно удобное.

Пухнасті светри для жіночих образів
Пушистые свитера с длинным ворсом. Фото из Instagram

Свитера с принтом аргайл

Ромбовидный узор аргайл — это классика, которую Андре советует не игнорировать. Такой свитер выглядит интеллигентно и подходит практически под все. Брюки, джинсы, даже мини-юбка — все сочетается с этим свитером.

Про светри з цим принтом вже давно говорять усі
Свитера с принтом аргайл. Фото из Instagram

Аргайл ассоциируется со старыми британскими университетами и профессорами литературы. Сегодня его носят иначе — с кроссовками, рваными джинсами или кожаными юбками.

Свитера необычного кроя

Это фаворит Андре Тана этой зимой. Кому надоели обычные прямые свитера и хочется чего-то более интересного, дизайнер советует посмотреть на модели с необычными рукавами или дополнительными элементами.

В моді светри з незвичними деталями
Интересный свитер. Фото из Instagram

Например, рукав может быть объемным только на одном плече. Или свитер имеет асимметричный низ. Или есть дополнительная деталь в виде завязок или драпировки. Все эти вещи сразу делают образ более заметным. Простые черные брюки или джинсы под такой свитер — лучший выбор.

Красный свитер

Андре добавил, что без красного свитера женщине вообще не стоит выходить из дома этой зимой. Красный цвет сейчас везде — на подиумах, у блогеров, на улицах.

Червоний светр має бути у кожної
Красный свитер. Фото из Instagram

Не обязательно брать ярко-красный, если он не ваш. Темно-красный, бордовый, вишневый — тоже подходят.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главное, чтобы цвет нравился вам и дарил комфорт.

Ранее мы писали о том, какие вещи этой зимой советует иметь Андре Тан. Они не только стильные, но и универсальные.

Также мы сообщали, что за модель перчаток этой зимой на пике популярности. От них в восторге Андре Тан.

Андре Тан мода тренды зима свитер
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации