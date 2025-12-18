Зимние новинки — трендовые свитера, от которых в восторге Андре Тан

Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Зима уже в самом разгаре, поэтому самое время подготовиться к сильным холодам. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие свитера будут актуальны этой зимой.

В своем Instagram он рассказал подробнее о каждой трендовой модели свитера этой зимой.

Реклама

Читайте также:

Модные свитера, которые советует Андре Тан

Пушистые свитера с длинным ворсом

Андре уточнил, что такие свитера сейчас носят все. Длинный ворс добавляет фактуры и делает образ более уютным. Этот свитер универсален: с джинсами он создает удобный casual для похода в кафе, а с юбкой — более женственный, но все равно комфортный образ. Еще можно надеть пушистый свитер с юбкой и получите что-то более женственное, но все равно удобное.

Пушистые свитера с длинным ворсом. Фото из Instagram

Свитера с принтом аргайл

Ромбовидный узор аргайл — это классика, которую Андре советует не игнорировать. Такой свитер выглядит интеллигентно и подходит практически под все. Брюки, джинсы, даже мини-юбка — все сочетается с этим свитером.

Свитера с принтом аргайл. Фото из Instagram

Аргайл ассоциируется со старыми британскими университетами и профессорами литературы. Сегодня его носят иначе — с кроссовками, рваными джинсами или кожаными юбками.

Свитера необычного кроя

Это фаворит Андре Тана этой зимой. Кому надоели обычные прямые свитера и хочется чего-то более интересного, дизайнер советует посмотреть на модели с необычными рукавами или дополнительными элементами.

Интересный свитер. Фото из Instagram

Например, рукав может быть объемным только на одном плече. Или свитер имеет асимметричный низ. Или есть дополнительная деталь в виде завязок или драпировки. Все эти вещи сразу делают образ более заметным. Простые черные брюки или джинсы под такой свитер — лучший выбор.

Красный свитер

Андре добавил, что без красного свитера женщине вообще не стоит выходить из дома этой зимой. Красный цвет сейчас везде — на подиумах, у блогеров, на улицах.

Красный свитер. Фото из Instagram

Не обязательно брать ярко-красный, если он не ваш. Темно-красный, бордовый, вишневый — тоже подходят.

Главное, чтобы цвет нравился вам и дарил комфорт.

Ранее мы писали о том, какие вещи этой зимой советует иметь Андре Тан. Они не только стильные, но и универсальные.

Также мы сообщали, что за модель перчаток этой зимой на пике популярности. От них в восторге Андре Тан.