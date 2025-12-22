Як стильно одягатися після 40 — підбірка речей для базового гардероба

Жінка думає, який одяг обрати. Фото: Freepik

Базовий гардероб для жінки 40+ — це вдало підібрані речі, що будуть легко комбінуватися між собою та матимуть стильний вигляд. Стилісти зазначають, що близько 70% одягу у шафі має бути саме базовим. В такому випадку можна буде легко збирати луки на будь-яку погоду та для різних заходів.

Відео з підбіркою базових речей поділились на сторінці Fashion Trends у TikTok.

Підбірка речей для базового гардероба

Для того, аби зібрати базовий гардероб, жінці старше 40 років варто звернути увагу на речі нейтральних та класичних відтінків: білий, молочний, бежевий, чорний чи коричневий. Такі варіанти будуть поєднуватися між собою найбільш вдало.

Ось ідеальна капсула для жінки 40+:

біла футболка;

джинси;

сорочка;

білі класичні штани;

смугаста футболка;

тренч;

чорне боді;

смугастий кардиган;

чорна сатинова спідниця;

сірий кардиган;

жакет нейтрального відтінку;

чорний жакет;

замшева куртка;

кеди;

балетки;

туфлі з відкритою п'ятою;

чорний та коричневий ремені;

коричнева сумка;

чорна сумка.

Такі речі можна комбінувати між собою по-різному. Наприклад, для повсякденного лука на теплу погоду можна обрати смугасту футболку, кеди та джинси. Якщо замінити взуття на балетки чи туфлі, образ стане більш елегантним і підійде на вечір. На прохолодну погоду можна просто накинути зверху тренч.

Так само вдало буде поєднуватися сатинова спідниця із сорочкою, боді чи білою футболкою. Замшева куртка чи жакети ідеально впишуться в образ. Крім того, така гардеробна капсула буде омолоджувати. Нейтральні та світлі кольори приховуватимуть вік.

