Україна
Головна Мода Ідеальна капсула — базовий гардероб для жінок 40+

Ідеальна капсула — базовий гардероб для жінок 40+

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 18:01
Як стильно одягатися після 40 — підбірка речей для базового гардероба
Жінка думає, який одяг обрати. Фото: Freepik

Базовий гардероб для жінки 40+ — це вдало підібрані речі, що будуть легко комбінуватися між собою та матимуть стильний вигляд. Стилісти зазначають, що близько 70% одягу у шафі має бути саме базовим. В такому випадку можна буде легко збирати луки на будь-яку погоду та для різних заходів.

Відео з підбіркою базових речей поділились на сторінці Fashion Trends у TikTok.

Читайте також:

Підбірка речей для базового гардероба

Для того, аби зібрати базовий гардероб, жінці старше 40 років варто звернути увагу на речі нейтральних та класичних відтінків: білий, молочний, бежевий, чорний чи коричневий. Такі варіанти будуть поєднуватися між собою найбільш вдало.

Ось ідеальна капсула для жінки 40+:

  • біла футболка;
  • джинси;
  • сорочка;
  • білі класичні штани;
  • смугаста футболка;
  • тренч;
  • чорне боді;
  • смугастий кардиган;
  • чорна сатинова спідниця;
  • сірий кардиган;
  • жакет нейтрального відтінку;
  • чорний жакет;
  • замшева куртка;
  • кеди;
  • балетки;
  • туфлі з відкритою п'ятою;
  • чорний та коричневий ремені;
  • коричнева сумка;
  • чорна сумка.

Такі речі можна комбінувати між собою по-різному. Наприклад, для повсякденного лука на теплу погоду можна обрати смугасту футболку, кеди та джинси. Якщо замінити взуття на балетки чи туфлі, образ стане більш елегантним і підійде на вечір. На прохолодну погоду можна просто накинути зверху тренч.

Так само вдало буде поєднуватися сатинова спідниця із сорочкою, боді чи білою футболкою. Замшева куртка чи жакети ідеально впишуться в образ. Крім того, така гардеробна капсула буде омолоджувати. Нейтральні та світлі кольори приховуватимуть вік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який светр став хітом цього сезону. Це ідеальний баланс між класикою та спортом.

Також ми розповідали про те, що в тренді білі джинси. Вони вже стали класикою, що пасує на круглий рік.

мода одяг поради стиль трендові образи
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
