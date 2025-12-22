Видео
Україна
Видео

Идеальная капсула — базовый гардероб для женщин 40+

Идеальная капсула — базовый гардероб для женщин 40+

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 18:01
Как стильно одеваться после 40 — подборка вещей для базового гардероба
Женщина думает, какую одежду выбрать. Фото: Freepik

Базовый гардероб для женщины 40+ — это удачно подобранные вещи, которые будут легко комбинироваться между собой и иметь стильный вид. Стилисты отмечают, что около 70% одежды в шкафу должно быть именно базовым. В таком случае можно будет легко собирать луки на любую погоду и для различных мероприятий.

Видео с подборкой базовых вещей поделились на странице Fashion Trends в TikTok.

Читайте также:

Подборка вещей для базового гардероба

Для того чтобы собрать базовый гардероб, женщине старше 40 лет стоит обратить внимание на вещи нейтральных и классических оттенков: белый, молочный, бежевый, черный или коричневый. Такие варианты будут сочетаться между собой наиболее удачно.

Вот идеальная капсула для женщины 40+:

  • белая футболка;
  • джинсы;
  • рубашка;
  • белые классические брюки;
  • полосатая футболка;
  • тренч;
  • черное боди;
  • полосатый кардиган;
  • черная сатиновая юбка;
  • серый кардиган;
  • жакет нейтрального оттенка;
  • черный жакет;
  • замшевая куртка;
  • кеды;
  • балетки;
  • туфли с открытой пяткой;
  • черный и коричневый ремни;
  • коричневая сумка;
  • черная сумка.

Такие вещи можно комбинировать между собой по-разному. Например, для повседневного лука на теплую погоду можно выбрать полосатую футболку, кеды и джинсы. Если заменить обувь на балетки или туфли, образ станет более элегантным и подойдет на вечер. На прохладную погоду можно просто накинуть сверху тренч.

Так же удачно будет сочетаться сатиновая юбка с рубашкой, боди или белой футболкой. Замшевая куртка или жакеты идеально впишутся в образ. Кроме того, такая гардеробная капсула будет омолаживать. Нейтральные и светлые цвета будут скрывать возраст.

Напомним, ранее мы писали о том, какой свитер стал хитом этого сезона. Это идеальный баланс между классикой и спортом.

Также мы рассказывали о том, что в тренде белые джинсы. Они уже стали классикой, которая подходит на круглый год.

мода одежда советы стиль трендовые образы
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
