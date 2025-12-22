Как стильно одеваться после 40 — подборка вещей для базового гардероба

Идеальная капсула — базовый гардероб для женщин 40+
Базовый гардероб для женщины 40+ — это удачно подобранные вещи, которые будут легко комбинироваться между собой и иметь стильный вид. Стилисты отмечают, что около 70% одежды в шкафу должно быть именно базовым. В таком случае можно будет легко собирать луки на любую погоду и для различных мероприятий.
Видео с подборкой базовых вещей поделились на странице Fashion Trends в TikTok.
Подборка вещей для базового гардероба
Для того чтобы собрать базовый гардероб, женщине старше 40 лет стоит обратить внимание на вещи нейтральных и классических оттенков: белый, молочный, бежевый, черный или коричневый. Такие варианты будут сочетаться между собой наиболее удачно.
Вот идеальная капсула для женщины 40+:
- белая футболка;
- джинсы;
- рубашка;
- белые классические брюки;
- полосатая футболка;
- тренч;
- черное боди;
- полосатый кардиган;
- черная сатиновая юбка;
- серый кардиган;
- жакет нейтрального оттенка;
- черный жакет;
- замшевая куртка;
- кеды;
- балетки;
- туфли с открытой пяткой;
- черный и коричневый ремни;
- коричневая сумка;
- черная сумка.
Такие вещи можно комбинировать между собой по-разному. Например, для повседневного лука на теплую погоду можно выбрать полосатую футболку, кеды и джинсы. Если заменить обувь на балетки или туфли, образ станет более элегантным и подойдет на вечер. На прохладную погоду можно просто накинуть сверху тренч.
Так же удачно будет сочетаться сатиновая юбка с рубашкой, боди или белой футболкой. Замшевая куртка или жакеты идеально впишутся в образ. Кроме того, такая гардеробная капсула будет омолаживать. Нейтральные и светлые цвета будут скрывать возраст.
