Как стильно одеваться после 40 — подборка вещей для базового гардероба

Женщина думает, какую одежду выбрать. Фото: Freepik

Базовый гардероб для женщины 40+ — это удачно подобранные вещи, которые будут легко комбинироваться между собой и иметь стильный вид. Стилисты отмечают, что около 70% одежды в шкафу должно быть именно базовым. В таком случае можно будет легко собирать луки на любую погоду и для различных мероприятий.

Видео с подборкой базовых вещей поделились на странице Fashion Trends в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Подборка вещей для базового гардероба

Для того чтобы собрать базовый гардероб, женщине старше 40 лет стоит обратить внимание на вещи нейтральных и классических оттенков: белый, молочный, бежевый, черный или коричневый. Такие варианты будут сочетаться между собой наиболее удачно.

Вот идеальная капсула для женщины 40+:

белая футболка;

джинсы;

рубашка;

белые классические брюки;

полосатая футболка;

тренч;

черное боди;

полосатый кардиган;

черная сатиновая юбка;

серый кардиган;

жакет нейтрального оттенка;

черный жакет;

замшевая куртка;

кеды;

балетки;

туфли с открытой пяткой;

черный и коричневый ремни;

коричневая сумка;

черная сумка.

Такие вещи можно комбинировать между собой по-разному. Например, для повседневного лука на теплую погоду можно выбрать полосатую футболку, кеды и джинсы. Если заменить обувь на балетки или туфли, образ станет более элегантным и подойдет на вечер. На прохладную погоду можно просто накинуть сверху тренч.

Так же удачно будет сочетаться сатиновая юбка с рубашкой, боди или белой футболкой. Замшевая куртка или жакеты идеально впишутся в образ. Кроме того, такая гардеробная капсула будет омолаживать. Нейтральные и светлые цвета будут скрывать возраст.

Напомним, ранее мы писали о том, какой свитер стал хитом этого сезона. Это идеальный баланс между классикой и спортом.

Также мы рассказывали о том, что в тренде белые джинсы. Они уже стали классикой, которая подходит на круглый год.