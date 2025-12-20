Видео
Главный цвет 2026 — какие вещи в оттенке cloud dancer в тренде

Главный цвет 2026 — какие вещи в оттенке cloud dancer в тренде

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 18:03
Вещи в самом модном цвете 2026 года — что стоит приобрести
Главный оттенок 2026 года Фото: Instagram

Главным цветом 2026 года стал оттенок cloud dancer. Это новое видение белого, но в более нежном и утонченном исполнении. Чтобы быть в тренде в следующем году, стоит добавить в гардероб несколько трендовых вещей в таком цвете.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Трендовые вещи в цвете cloud dancer

По версии Pantone, именно цвет cloud dancer или изысканный нейтральный белый станет настоящим хитом 2026 года. Он нежный и воздушный, способен добавить гармонии любому образу. Такой оттенок символизирует поиск внутреннего баланса и комфорта. Именно поэтому в тренде будут удобные вещи в таком цвете, которые не будут сковывать движений и давать ощущение свободы.

Гольф

Такой элемент гардероба универсальный и всегда в тренде. Если выбрать модель в главном цвете 2026 года, то гольф станет незаменимой вещью. В таком оттенке его можно сочетать с чем угодно: джинсами, классическими брюками или юбками.

Трендові речі у відтінку cloud dancer
Гольф в цвете cloud dancer. Фото: Instagram

Тренч, пальто или куртка

Верхняя одежда в цвете cloud dancer станет главным украшением каждого образа. Она подчеркнет легкость и придаст нежности. Выбирайте пальто, куртки или тренчи в таком оттенке, чтобы получить универсальную вещь на все случаи жизни.

Трендові речі у відтінку cloud dancer
Тренч в цвете cloud dancer. Фото: Instagram

Классический костюм

Изысканный нейтральный белый способен не только добавить нежности, но и проявить силу. Если выбрать классический костюм в таком оттенке, то от вас будет веять уверенностью в себе. Cloud dancer поможет ярко заявить о себе даже без лишних деталей.

Трендові речі у відтінку cloud dancer
Костюм в цвете cloud dancer. Фото: Instagram

Платье

Еще одна вещь, которая должна быть просто в каждом гардеробе, — платье в цвете cloud dancer. Оно подойдет на любые случаи жизни. В таком нежном образе можно хоть на свидание пойти, хоть на красную дорожку. Такое платье даст простор для вдохновения и проявления себя.

Трендові речі у відтінку cloud dancer
Платье в цвете cloud dancer. Фото: Instagram

Поскольку cloud dancer признан цветом 2026 года, то фактически любые вещи в таком оттенке будут актуальными. Он дает свободу для экспериментов и может стать как чистым полотном, на котором можно творить, так и совершенным элементом, не требующим дополнительных усилий.

Напомним, ранее мы писали о том, в каком цвете делать новогодний маникюр. Эти оттенки притянут успех в 2026 году.

Также мы рассказывали о том, пальто в каком цвете стало хитом сезона. Этот оттенок пережил настоящее перерождение.

мода тренды стиль цвет оттенок
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
