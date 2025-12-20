Речі у наймоднішому кольорі 2026 року — що варто придбати

Головний відтінок 2026 року Фото: Instagram

Головним кольором 2026 року став відтінок cloud dancer. Це нове бачення білого, але у більш ніжному та витонченому виконанні. Аби бути в тренді наступного року, варто додати до гардероба кілька трендових речей у такому кольорі.

Трендові речі у кольорі cloud dancer

За версією Pantone, саме колір cloud dancer або ж вишуканий нейтральний білий стане справжнім хітом 2026 року. Він ніжний та повітряний, здатний додати гармонії будь-якому образу. Такий відтінок символізує пошук внутрішнього балансу та комфорту. Саме тому в тренді будуть зручні речі в такому кольорі, що не сковуватимуть рухів та даватимуть відчуття свободи.

Гольф

Такий елемент гардероба універсальний та завжди в тренді. Якщо обрати модель у головному кольорі 2026 року, то гольф стане незамінною річчю. У такому відтінку його можна поєднувати з будь-чим: джинсами, класичними штанами чи спідницями.

Гольф у кольорі cloud dancer. Фото: Instagram

Тренч, пальто або куртка

Верхній одяг у кольорі cloud dancer стане головною окрасою кожного образу. Він підкреслить легкість та додасть ніжності. Обирайте пальто, куртки чи тренчі у такому відтінку, аби отримати універсальну річ на всі випадки життя.

Тренч у кольорі cloud dancer. Фото: Instagram

Класичний костюм

Вишуканий нейтральний білий здатний не тільки додати ніжності, а й проявити силу. Якщо обрати класичний костюм у такому відтінку, то від вас віятиме впевненістю в собі. Cloud dancer допоможе яскраво заявити про себе навіть без зайвих деталей.

Костюм у кольорі cloud dancer. Фото: Instagram

Сукня

Ще одна річ, що повинна бути просто у кожному гардеробі, — сукня в кольорі cloud dancer. Вона підійде на будь-які випадки життя. У такому ніжному образі можна хоч на побачення піти, хоч на червону доріжку. Така сукня дасть простір для натхнення та проявлення себе.

Сукня в кольорі cloud dancer. Фото: Instagram

Оскільки cloud dancer визнано кольором 2026 року, то фактично будь-які речі в такому відтінку будуть актуальними. Він дає свободу для експериментів та може стати як чистим полотном, на якому можна творити, так й довершеним елементом, що не потребує додаткових зусиль.

