Україна
Что-то между худи и классикой — какой свитер захватил моду

Что-то между худи и классикой — какой свитер захватил моду

Ua ru
22 декабря 2025
Новый базовый свитер этого сезона — он внезапно появился повсюду
Девушка в трендовом свитере. Фото: скриншот/TikTok

Свитер с короткой молнией, или quarter-zip, стал неожиданным фаворитом сезона. Он появляется везде — от TikTok до подиумов, и это не случайность.

В TikTok поделились образами с трендовыми свитерами на это время года.

Какой свитер вдруг везде

Этот свитер сработал, потому что людям надоело выбирать между спортивным худи и классическим свитером. Он имеет собранный, но не официальный вид.

В соцсетях его подхватили сторонники препи-стиля и эстетики упорядоченной жизни. Знаете эти аккаунты, где все разложено по полочкам, утренний кофе в правильной чашке, а гардероб состоит из десяти вещей, которые комбинируются между собой? Вот именно там quarter-zip и поселился.

Дизайнеры тоже заметили запрос. В коллекциях Pre-Fall и весна-лето 2026 появилось много классических силуэтов, но в более легкой версии. Quarter-zip вписался туда органично — как вещь, которая работает и в городе, и в офисе, и просто для себя.

Кому это вообще подходит

Здесь нет подводных камней. Свитер с короткой молнией не привязан к типу фигуры или возрасту. Его можно носить полностью застегнутым — получается более формально. Можно расстегнуть — становится расслабленнее. Эта деталь дает свободу маневра, не заставляя что-то дополнительно придумывать.

Наймодніший светр цієї зими
Трендовый свитер. Фото из Instagram

Его носят как мужчины, так и женщины. Не требует сложной стилизации и легко вливается в базовый гардероб.

С чем носить этот свитер

Самое простое — с прямыми джинсами. Работает безотказно. Если хотите что-то еще, берите классические брюки или шерстяные брюки.

Який светр в образі працює безвідмовно
Quarter-zip. Фото из Instagram

Quarter-zip также любит слои. Под него идет рубашка, тонкий гольф, базовая футболка. Сверху можно накинуть пальто, тренч или куртку. Обувь тоже лучше выбирать лаконичную: лоферы, дерби, простые кроссовки, ботинки без декора.

Ранее мы писали о том, на какие модели свитеров советует обратить особое внимание Андре Тан. Точно есть из чего выбрать.

Также мы сообщали, какой свитер выглядит очень уютно, и в частности мило зимой.

мода тренды стиль свитер 2026 год
Юлия Печерская
Автор:
Юлия Печерская
